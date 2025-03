Hamas viskas surnuks piinatud protestija laiba tema lähedaste kodu lävele

Hiljuti alustas Iisrael Gazas uusi rünnakuid Hamasi vastu ja tsiviilelanikkond kannatab taas pommirünnakute ja vägivalla all. Vihased Gaza elanikud avaldasid seetõttu eelmisel nädalal Hamasi vastu meelt ning skandeerisid islamirühmituse-vastaseid loosungeid.

Uday Al Rabbay rööviti vahetult pärast meeleavaldusel osalemist. Tema verine surnukeha viidi päev hiljem tagasi perekodusse.

"Hamasi kurjategijad tegid Uday märtriks. Mis on tema kuritegu? Ta rääkis tõtt, sest keeldus vaikimast, sest ta ei põlvitanud Hamasi ees," ütles Fatahiga seotud kõrge politseiametnik Mazen Shat

Shat ütles ajalehele The Telegraph, et Hamas piinas noormeest ligi neli tundi. "Hamas rõhub jõhkral viisil inimesi," ütles Shat.

Praegu Londonis elav endine Gaza elanik Sam Habeeb ütles, et tegemist oli viimaste kümnendite suurimate meeleavaldustega Gazas. Proteste on ka varem toimunud, kuid varem surus Hamas meeleavaldused kiiresti maha.

"Meeleavaldajate vägivaldne mahasurumine on kuritegelik ja vastuvõetamatu. See on kohutav kuritegu, mis mõistetakse täielikult hukka. Protestimise vabaduse piiramine ning Uday Al Rabbay tapmine ja piinamine on vastuvõetamatu. Kõik inimesed Gazas ei kuulu Hamasi ja neil on õigus oma seisukohta vabalt väljendada," ütles Sam Habeeb.

Iisrael jätkab halastamatut Gaza pommitamist, mis suurendab piirkonnas veelgi humanitaarkatastroofi. Kodudesse naasnud gazalased on sattunud taas sõja keskmesse.

"Inimesed on olnud alates 2023. aastast Iisraeli pommide all, nad ei taha, et sõda iga hinna eest jätkuks. Hamas peab leppima tõsiasjaga, et enamik Gaza elanikke soovib sellele sõjale lõppu ja kindlasti on neil õigus oma seisukohta vabalt väljendada," märkis Habeeb.