Trump ähvardas Venemaad tollidega ja nafta hind rühib üles

USA president Donald Trump on Vladimir Putini peale pahane ja ähvardas Vene naftale lajatada 25-protsendise tollimaksu. Trump ähvardas veel Iraani ränkade tagajärgedega ning nafta hind kerkis esmaspäeval ligi kaks protsenti.

Nafta hind kerkis esmaspäeval viimase viie nädala kõrgeimale tasemele.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli esmaspäeva õhtul 74,77 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 71,52 dollarit barreli kohta.

Hinnatõus on seotud Trumpi viimaste väljaütlemistega. Trump teatas pühapäeval, et ta on Vene režiimi juhi Vladimir Putini peale väga vihane. Trump ähvardas seejärel Putinit tollidega.

"See tähendab, et kui ostate naftat Venemaalt, ei saa te USA-s äri teha. Kogu naftale kehtestatakse 25-protsendiline tollimaks," lausus Trump.

Hiljuti ähvardas Trump veel ka Iraani pommitamisega, kui naftarikas islamivabariik jätkab tuumarelvade arendamist.

"Kui nad (USA-ga) kokkuleppele ei jõua, tuleb pommitamine," ütles Trump.