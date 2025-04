Teinegi õiglase ülemineku fondi suurtoetuse projekt jääb teostamata

Õiglase ülemineku fondist 4,7 miljonit toetust saanud biotehnoloogia iduettevõte ÄIO plaanis rajada Jõhvi demotehase, et hakata seal puidu- ja põllumajandusjääkidest keskkonnasõbralikke õlisid ja rasvu tootma, ent nüüd teatas ettevõte toetusest loobumisest.

"Tehase ehitus võtab kauem aega ja selleks on vaja oluliselt suuremat finantsilist sisendit, kui see toetus on," põhjendas OÜ ÄIO Tech kaubandusosakonna juhataja Mariane Barrier ajalehele Põhjarannik.

Juba oktoobris selgus, et Ida-Virumaale jääb tulemata ka liimpuittoodete tehas, millele eraldati 13 miljonit eurot toetust.

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse toetuste osakonna juht Monica Hankov teadis öelda, et kokku on õiglase ülemineku fondi nelja ettevõtlusmeetme peale loobumisi 17,9 miljonit eurot ja 90 protsenti sellest summast moodustavadki need kaks eespool mainitud projekti, kelle raha suunatakse nüüd teistele ootel projektidele.

Ülejäänud rahastatud projektid on tema sõnul peaaegu kõik töös ning toetuse saajad plaanivad eesmärgi saavutada, ent nagu Põhjarannik tuvastas, puudub kohapeal toetusesaajate edenemisest ülevaade.