LHV lihtsustas pärast pikka vaidlust pärijate ligipääsu kontoväljavõttele

Pärijatel tuli LHV pangast kadunukese pangakonto väljavõtte saamiseks pangaga üle kuu aja piike murda ning kulus veel üle poole aasta survestamist, kuniks pank avaldas info pärijate õiguste ja võimaluste kohta ka oma kodulehel ning möönis, et on varem pangasaladusele liiga kaitsvalt lähenenud.

Eelmise aasta suvel soovis lähedase kaotanud pere LHV-st juurdepääsuõigust kadunukese pangakonto väljavõtetele, kaasas notarist äsja saadud pärimistunnistus, eeldades, et tegu on rutiinse protseduuriga.

Selgus aga, et LHV niisugust väljavõtet andma ei soostu. Põhjenduseks ütles pank, et tegu on pangasaladusega ja pärijad on kolmandad osapooled.

"Sellest kuuldes mõtlesin esmalt, et ju oli seal kontoris tööl keegi uus, kes lihtsalt ei saanud asjadest õigesti aru. Helistasin panga infotelefonile ja sain kinnituse, et nad tõepoolest keelduvad. Põhjendused olid samad," kirjeldas juuraharidusega ettevõtja Paula (nimi toimetusele teada), kes pärijaid asjaajamisel aitas.

Pärijatel oli aga väljavõtteid väga tarvis, sest lahkunu pärandvara inventuuris tuli ilmsiks mitmeid laenukohustusi ja lähedased soovisid aru saada, kas nõuetel on alust ja kas kanded on tõepoolest kontole laekunud ning ega ole tagasimakseid, mis vähendaksid nõude suurust.

Paula otsustas asja uurida panga kodulehelt ning trükkis LHV korduma kippuvate küsimuste rubriiki "pärimine", millele tuli vaid üks vaste pensionifondi osakute pärimise kohta.

Seepeale saatis Paula LHV üldmeilile kirja, kus kirjeldas vahejuhtumit ja uuris, et kui pank ei tunnista notariaalselt tõestatud pärimistunnistust, siis milline dokument tagab juurdepääsu pärandaja pangakonto andmetele või internetipangale, soovides ka viidet seadusele, millele pank tugineb.

Järgmisel päeval teatas panga esindaja, et pangakontode väljavõtete puhul kehtib krediidiasutuste seaduse paragrahv 88, mis puudutab pangasaladust. See tähendab, et väljavõte on salastatud ning pank ei tohi neid kolmandatele osapooltele avaldada, välja arvatud seaduses sätestatud erandjuhtudel.

LHV kliendikontorite juht Alisa Kuznetsov märkis, et pärijatel on avalduse põhjal õigus saada konto väljavõtet avalduses põhjendatud osa ulatuses, kuid pärimistunnistus ei taga ligipääsu pärandaja kontole, vaid tema varadele ja kohustustele.

"Kui pärandajal on kohustused LHV panga ees, siis vormistatakse laen pärijate nimele. Muude võlgnevuste puhul on võimalik pärijatel koheselt kontol olevaid võlgnevusi tasuda. LHV aktsepteerib pärimistunnistust ning selle alusel ka tagab pärijatele ligipääsu pärandvarale, kuid pärimistunnistus ei ole konfidentsiaalsete andmete ligipääsu tagav dokument," põhjendas Kuznetsov.

Kadunukese surmast oli selleks ajaks möödas vähem kui kuu, kuid LHV oli juba esitanud pärijatele kodulaenu maksenõude ja lisanud ka järgmise kuu maksenõude tähtaja.

Finantsinspektsioon soovitas kohtusse pöörduda

Paula pöördus nüüd finantsinspektsiooni poole. Sealt sai ta vastuse, et inspektsioon niisugustes küsimustes aidata ei saa, sest tegu on eraõigusliku vaidlusega, mille lahendamine ei kuulu nende pädevusse.

Samas juhtis finantsinspektsioon Paula tähelepanu asjaolule, et seadus kohustab krediidiasutusi lähtuma pangasaladuse puhul krediidiasutuste seadusest, mille kohaselt on kõik neile teatavaks saanud andmed ja hinnangud konfidentsiaalsed, kuid pärijale või tema volitatud isikule peab krediidiasutus järelepärimise vastusena pangasaladuse avaldama.

"Siinkohal märgime, et ulatus, milles annab pärimistunnistus õiguse juurdepääsule pärandaja pangakonto andmetele ja ligipääsu kontole, on pärimisõiguslik küsimus, mis sõltub pärimisõigusest tulenevate normide tõlgendamisest," teatas inspektsioon ja soovitas mõne notari või advokaadibüroo käest nõu küsida.

Samuti tõi finantsinspektsioon välja võimaluse kohtusse pöörduda. Potentsiaalselt pikaks kohtuvaidluseks ei olnud pärijatel aga aega.

Pärast korduvaid telefonikõnesid ja kirjalikke järelepärimisi andis LHV lõpuks soovituse, et pärijatel tuleb vormistada digiallkirjastatud avaldus, kus nad tooksid välja perioodi, mille kohta andmeid soovivad. Niisuguse avalduse nad ka koostasid ja pangale edastasid. Tulemust ei toonud seegi: pank vastas, et täielikku kontoväljavõtet nad siiski anda ei saa, sest tegu on pangasaladusega.

"Seadusest tulenevalt saame Teile esitada ainult mõjuval põhjusel ja ainult asjakohast infot," sedastas pank.

Seepeale palus Paula abi tuttavalt vandeadvokaadilt, kuivõrd omal käel vajalike kontoväljavõtete saamine näis perspektiivitu. Vandeadvokaat saatis samuti pangale päringu ja see tõi lõpuks edu: pärijatele saadeti väljavõtted, mida nad olid palunud ja mille andmist oli pank varem pidanud pangasaladuse tõttu võimatuks. Alates esimesest küsimisest kuni väljavõtte saamiseni kulus rohkem kui kuu aega ning pärijad, kelle jaoks lähedase kaotamine on niigi suur löök, pidid selle saavutamiseks ohtralt aega ja energiat kulutama.

Pank tõrkus kodulehele pärimisinfot lisamast

Siinkohal olekski kogu vaidlus võinud lõppeda, kuid Paulale ei andnud rahu mõte, et konkreetne juhtum pole kindlasti ainus ning kui panga vastas on pärijad, kel pole jaksu või teadmisi oma õiguste eest seista, võivad nad seetõttu otsest varalist kahju kanda. Paula oli veendunud, et LHV kohaldab krediidiasutuste seadust pangasaladuse osas vääralt ja seda praktikat oli vaja muuta.

Paula kirjutas LHV pangale päringu, kus palus lisada selge, läbipaistva ja üheseltmõistetava info pärimise kohta ka panga kodulehe korduma kippuvate küsimuste pärimise teemajaotusesse. Vastust sellele kirjale ei tulnud.

Oktoobris võttis Paula uuesti pangaga ühendust ja palus neilt kogu varasema kirjavahetuse väljavõtet ja vastust soovile, et LHV koduleht annaks pärijatele vajalikku infot, vältimaks edaspidiste sarnaste juhtumite puhul inimeste pikka väntsutamist. Nüüd algas pikk kirjavahetus LHV esindajaga, kus viimane tõi välja, et seadus kaitseb pangakliendi huve laialt ning pangasaladusega on kaetud ka kontoväljavõte.

"Pangasaladuse avaldamine on võimalik üksnes seaduses sätestatud juhtudel. Selliseks juhuks võib olla pärija kirjalik päring, kuid ka päringu korral on täiendavaks tingimuseks seos pärandavaraga ning pangasaladuse avaldamine üksnes osas, mis on seotud pärandvaraga. Eeltoodust tulenevalt võib olla täieliku konto väljavõtte väljastamine välistatud," teatas LHV esindaja oktoobris.

Siis aga toimus panga seisukohas pööre. 12. novembril laekus Paulale samalt pangatöötajalt uus kiri.

"Peame tunnistama, et olime oma esialgses vastuses liialt ettevaatlikud. Meie eesmärk on kaitsta kõigi osapoolte huve, kuid mõistame nüüd, et lähenesime olukorrale liigse ettevaatlikkusega. Siiralt loodame, et teie pöördumine oli teoreetiline, kuid kui teil on pärijana siiski vajadus saada pärandaja kontoväljavõtet, siis saame selle pärimistunnistuse alusel täismahus soovitud perioodi kohta väljastada," kinnitas LHV.

Paula palus selgitust, millest meelemuutus tuleneb, ja sai vastuseks, et LHV ei ole oma seisukohta pangasaladuse asjus muutnud.

"Küll aga saab olla teoreetiliselt pangakonto väljavõtte väljastamine seotud pärandvaraga, millest tulenevalt sellisel juhul võib olla võimalik pangakonto väljavõtte väljastamine," kirjutas LHV esindaja.

Ammune kohtuotsus annab õiguse pärijale

Juuraharidusega inimesena arutles Paula kogu saaga üle ka teiste seadust hästi tundvate tuttavatega ning üllatuslikult selgus, et sarnane vaidlus on varem ka kohtusse jõudnud ning võitjaks on olnud pangalt lahkunute kontoandmeid nõudnud pärija.

Tegu oli Harju maakohtu 2017. aastast pärineva otsusega, kus oma surnud ema ja vanaisa ainupärija soovis Swedbankilt mõlema pärandaja pangakontode väljavõtet alates 2011. aastast, kuid pank keeldus seda talle andmast, põhjendades seda pangasaladusega.

Kohus otsustas toona, et pärija avaldus tuleb rahuldada, sest pärimise puhul on tegemist seadusest tuleneva õigusjärglusega. Kohtuotsuse kohaselt sätestab pärimisseadus, et pärandi vastuvõtmisega lähevad pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused.

"Sisuliselt tähendab see, et pärija astub ka suhtes krediidiasutusega pärandaja asemele ning saab sellega ka kõik pärandaja õigused. Kohus on seisukohal, et õigusjärglus annab pärijale seega õiguse saada igakülgset teavet kõigi pärandaja poolt teostatud tehingute ja toimingute kohta ning hõlmab muu hulgas ka õigust saada teavet krediidiasutustelt, sealhulgas teavet pärandajaga sõlmitud lepingute kohta ning pangakontol toimunud tehingute kohta," leidis kohus.

Lisaks tõi maakohus välja, et mõlemal pärandajal oli õigus igal ajal saada ülevaade oma pangakontol toimunust, ilma et seda eelnevalt põhjendada, ning samasugune õigus on alates pärandi avanemise hetkest ka pärijal.

Paula teatas huvitavast avastusest ka LHV esindajale, kellega oli viimati suhelnud ning toonitas, et asjakohased suunised pärimise ja pangakontode kohta peavad jõudma LHV kodulehele, sest ka pangasiseselt ei ole asjad üheselt selged.

Pangalt saadud vastuses anti talle teada, et LHV on tõepoolest algatanud protsessi, et pärimisega seotud korduma kippuvad küsimused kodulehele lisada. Seal lubati selgelt välja tuua pärandaja konto väljavõtete ja pangasaladusega seotud aspektid.

"Teeme kõik endast oleneva, et see info saaks kättesaadavaks võimalikult kiiresti," lubas LHV esindaja.

LHV möönis, et lähenes teemale kaitsvamalt kui ehk vaja olnuks

Ehkki võinuks arvata, et vaidlus saab lõpuks punkti, seda ei juhtunud: soovitud infot ei leidunud panga kodulehel ka tänavu jaanuaris. Paula saatis veel kolm järelepärimist, kui kaugel asjad on, ja sai lõpuks 20. jaanuaril vastuse, et LHV esindaja on edastanud ettepanekud kooskõlastamiseks ja loodetavasti võimaldab see soovitud info peatselt panga veebilehele lisada.

25. veebruaril oli LHV kodulehele pärimisinfo jätkuvalt lisamata. Paula küsis pangast kirja teel, mille taga asi seisab, ning sai vastuseks, et täpset tähtaega ei saa panga esindaja lubada ning on omalt poolt teinud kõik, mis võimalik.

Paula oli selleks ajaks LHV-ga pingpongi mängimisest juba täiesti tüdinenud, kuid pärast nii pikka võitlust ei soovinud ta ka alla anda. Märtsi algul kirjutas ta LHV tegevjuhile Madis Toomsalule ja kirjeldas talle senist suhtlust pangaga, lisades ka Swedbanki puudutava kohtuotsuse sarnase vaidluse kohta.

Vastuse sai ta LHV teenindusjuhilt Kristel Paetilt, kes tunnistas, et panga varasem lähenemine võis mõjutada pärijate võimalust kohustuste ja kontol toimunud tehingute kohta vajalikku teavet saada.

"Seetõttu oleme põhjalikult analüüsinud nii õiguslikku regulatsiooni kui ka kohtupraktikat ning jõudnud järeldusele, et meie varasem lähenemine oli kaitsvam, kui see tingimata oleks pidanud olema," lausus Paet ning lubas, et Paula soovitud pärimisrubriiki kodulehel täiendatakse.

Paula, olles varem kogenud, et LHV lubadused ei pruugi tegudeni viia, kirjutas vastu, et tahaks teada konkreetset kuupäeva, mil info kodulehele jõuab. Pank vastas seepeale, et tegelikult ei kohusta krediidiasutuste seadus neid korduma kippuvate küsimuste ülespanekuks kodulehele ja seetõttu ei kohustu nad ka teabe avaldamiseks konkreetseid tähtaegu andma. Siiski kinnitas LHV, et kui kõik läheb plaanipäraselt, jõuab vajalik info märtsi jooksul kodulehele.

LHV klient tõstatas samasuguse mure juba 2018. aastal

Paula oli vahepeal leidnud veel ühe infokillu: 2018. aastal oli toonane Tartu Ülikooli õigusteaduste nooremteadur Kärt Pormeister avaldanud Eesti Päevalehes arvamusloo "Pärija tehakse lolliks - pank matab kontoomaniku ajaloo koos kadunukesega". Seal kirjeldas Pormeister enda kogemust LHV pangaga, kus ta pärijana samuti soovis kontoomaniku viimase kolme aasta väljavõtet ja enne oma tahtmise saavutamist koges sarnaseid vintsutusi, nagu pere, keda Paula aitas, kuus aastat hiljem.

Paula teavitas leitud loost ka LHV-d ja märkis, et kui teema tõstatus avalikult aastal 2018 ning 2025. aasta märtsiks ei ole olukord muutunud, jääb mulje, et LHV ei võta vaevaks oma klientide huve kaitsta ja asju läbipaistvalt arutada.

"Ma olen selle teemaga seoses vestelnud umbes 15-20 erineva teie panga töötajaga üle poole aasta. Ehk kulutanud ressurssi, et lahendada teemat, mis oleks pidanud olema üks käik teie pangakontorisse või e-kiri üldmeilile (koos pärimistunnistusega)," tõi Paula tegevjuhile saadetud kirjas välja.

"Mul isiklikult tekib ikkagi väga palju küsimusi. Kuni sinnamaani, kas oleks vaja algatada laiapõhjaline järelevalve, et mis lahkunud isikute kontodel pärast nende surma toimub/on toimunud," lisas Paula.

Seepeale võttis temaga märtsi keskpaigas ühendust LHV õigusosakonna esindaja, kes tänas teda teema tõstatamise ja kitsaskohtadest teavitamise eest ning teavitas teda, et pärimise link on nende korduma kippuvate küsimuste rubriigis nüüdsest olemas.

LHV muutis lähenemist pangasaladuse kaitsele

ERR uuris LHV-lt, kas on olnud nende tavapärane praktika anda pärijatele, kes surnu pangakonto väljavõtet soovivad, eitav vastus ning miks kodulehele pärimist puudutava info lisamine nii pikalt aega võttis.

LHV jaepanganduse juht Annika Goroško ütles, et konkreetseid juhtumeid ega nendega seotud kirjavahetusi nad kommenteerida ei saa, kuid pärimisega seotud teabe kättesaadavus on klientidele oluline ja seda jagab LHV panga poole pöörduvatele pärijatele personaalselt.

"Pärimisprotsess on nüansirikas ning iga pärimislugu eriline ja tähtis. Pärimisega seotud juhtumid lahenevad LHV-s üldiselt sujuvalt ja koostöös," sõnas Goroško.

Ta märkis, et pärimise korral on pärijatel õigus saada teavet pärandaja varaliste kohustuste ja pangakontodel toimunud tehingute kohta vastavalt krediidiasutuste seaduse sättele, mille kohaselt on krediidiasutus kohustatud avaldama pärijale või tema volitatud esindajale andmeid pärandaja konto kohta, kui pärija esitab vastava kirjaliku dokumendi, näiteks pärimistunnistuse.

"Varasema lähenemise puhul lähtusime seaduse tõlgendamisel eelkõige meie kliendi – lahkunu – pangasaladuse kaitsest. Meie jaoks oli oluline, et ka pärast surma oleks inimese privaatsus hoitud. Aja jooksul on aga praktika ja seaduse tõlgendamine muutunud ühesemaks ning jõudnud arusaamani, et pärijatel on selge ja seaduslik õigus saada teavet ka lahkunu konto kohta. Oleme mõistnud, et meie varasem lähenemine oli kaitsvam, kui see tingimata oleks pidanud olema," lausus Goroško.

Tema sõnul on pank seetõttu teinud mitmeid muudatusi, näiteks täpsustanud ja uuendanud oma sisemisi protsesse, et tagada pärijatele selgemad ja sujuvamad võimalused lahkunud isiku pangakonto väljavõtete saamiseks vastavalt seaduses sätestatud nõuetele.

"Täiendasime LHV kodulehe KKK-sektsiooni uue alateemaga "Pärimine". Varem ei olnud pärimisteemad KKK jaotises eraldi välja toodud, kuna pärimisjuhtumid ja küsimused on olnud väga erinevad ning neid käsitleti seni personaalselt. Selguse ja kättesaadavuse huvides on nüüd info ka kodulehel kergesti leitav," kinnitas Goroško.

Paula on rahul, et saavutas kaheksa kuud kestnud survestamise järel vajaliku info jõudmise LHV kodulehele ja loodab, et nüüdsest on pärijate jaoks selline protsess selgem ning läbipaistvam.

"Loodetavasti on see hobiprojekt enda lõpplahenduse leidnud," lausus ta.