Myanmari maavärinas hukkunute arv on tõusnud 2700 inimeseni

Myanmari maavärinas hukkunute arv on tõusnud 2719 inimeseni ning kõigi eelduste kohaselt kasvab see arv veelgi.

Myanmari sõjaväejuht Min Aung Hlaing sõnas teisipäeval televisioonis edastatud pöördumises, et maavärinas hukkunute arv on tõusnud 2719-ni ja eeldatavasti tõuseb see enam kui 3000-ni. Tema sõnul on saanud vigastada 4521 inimest ja 441 on siiani kadunud, vahendab Reuters.

Maavärin magnituudiga 7,7 tabas Myanmari keskosas asuvast Sagaingi linnast loodes asuvat piirkonda reedel varasel pärastlõunal, millele järgnes mõni minut hiljem magnituudiga 6,7 järeltõuge.

"Maavärina terrori üle elanud inimesed kardavad nüüd järeltõukeid ja magavad väljas teedel või lagedal väljal," ütles Rahvusvahelise päästekomitee (IRC) töötaja. Ühtlasi on kannatanutel vaja peavarju, toitu, vett ja arstiabi, kuid seda napib.

Geoloogide sõnul oli tegu Myanmari sajandi suurima maavärinaga, mis oli piisavalt võimas, et kahjustada ka hooneid Bangkokis, mis asub sadade kilomeetrite kaugusel epitsentrist.

Bangkokis proovivad päästjad endiselt pilvelõhkuja varemetest inimesi leida. Maavärinast on möödunud aga neli päeva, mistõttu ei ole kuigi suurt lootust leida varemetest mõni ellujäänu.

"Selle (pilvelõhkuja - toim) all on umbes 70 surnukeha ja loodame, et mingi ime läbi on üks või kaks veel elus," ütles vabatahtlik päästejuht Bin Bunluerit ehitusplatsil Reutersile.

Bangkoki asekuberner Tavida Kamolvej ütles, et skännerid tuvastasid varemetest kuus inimfiguuri, kuid liikumist ega elutunnuseid näha ei olnud. Kohalikud ja rahvusvahelised eksperdid töötavad praegu välja plaani, kuidas nendeni turvaliselt jõuda.