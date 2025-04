Reformierakond kasvatas ning Isamaa ja EKRE kaotasid nädalaga toetust

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 3. - 30. märtsini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 30,6 protsenti, Reformierakonda 17,8 ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 16,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond (15,4 protsenti) ja SDE (10,4 protsenti) ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200 (2,4 protsenti).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 20,2 protsenti ning opositsioonierakondi 72,5 protsenti vastajatest.

Erakondade toetus 09.03.2025 - 30.03.2025 Autor/allikas: Ühiskonnauuringute instituut/Norstat Eesti AS

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (30,6 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,77 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,59 protsenti.