Uusküla Trumpi tollidest: Eesti ettevõtetele on see paras löök

Mõjutatud tootjatest tõi Uusküla "Terevisioonis" rääkides esile puidu- ja elektroonikaeksportijaid, samuti USA turule orienteeritud mehaanikaseadmete tootjaid. "Küsimus on selles, kes on odavam asendus. Tõenäoliselt väga lihtsalt asendust USA turule ei leia. Aga pikaajaliselt hakkab ta vastu töötama," ütles Uusküla.

Samas ütles Luminori ökonomist, et Euroopa Liidule ei ole USA nii oluline kaubanduspartner, kui me oma peas mõtleme. "Kui mõtleme ka oma ostukorvi peale, siis USA kaupu seal väga palju ei ole. On viskid ja mõned kommid ja konkreetsed intellektuaalsed tooted, nagu näiteks Facebook, mis on aktiivsed."

Uusküla nentis ka, et Euroopa Liit on USA-le samal ajal nii liitlane kui ka vaenlane. "USA-l on hädasti Euroopa Liitu vaja, sest needsamad autod, mida nad ise tahavad toota, tulevad tihti Euroopa Liidu tootjate käest. Palju USA autode osi tuleb endiselt Euroopast. Ta ilma ei saa hakkama," kommenteeris Uusküla Trumpi otsuse järelmeid.

Uusküla sõnul räägime praegu sellest, et USA on otsustanud ennast maailmakaubandusele sulgeda ning tolliotsus mõjub kindlasti halvasti USA enda majanduskasvule. "USA ettevõtted ei näe seda positiivses valguses. Lootus, et välismaa ettevõtted võtavad selle oma kanda, ei ole päris realistlik. Hinnad ikkagi tõusevad Ameerika Ühendriikides."

Uusküla märkis, et Trumpi otsustes ja eesmärkides on palju ebaselgust ja vastuolulisust.

"Ebaselgeks jääb, mis on Trumpi eesmärk, kuna sõnad ja teod ei lähe omavahel kokku. Tavapärane majandusloogika räägib vastu sellele, mida Trump ütleb. Ta ütleb, et Ühendriikide kaubandusdefitsiit on halb, samas tähendab see, et USA on saanud aastaid tarbida rohkem kui ta on tootnud. Selle eest on makstud dollari trükkimisega, võlakirjade väljalaskmisega. Miks see nii suur probleem on Ameerika jaoks, on algusest peale ebaselge. Vastupidi, see on olnud võimalus Ameerikale, mis teistele riikidele ei ole laual variandina," arutles Uusküla.

Luminori peaökonomisti sõnul on Trumpi puhul huvitav arvamus, et kui tema otsustab midagi, siis keegi ei reageeri sellele. "Aga lähinädalatel hakkame nägema, et teised riigid reageerivad, hakkavad rakendama vastumeetmeid, mille peale saab Trump omakorda pahaseks ja alustab uut eskalatsiooni."