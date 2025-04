Jääkarutüdrukud Skadi ja Kaja kohanevad eluga Tallinna loomaaias

Kaksikud Skadi ja Kaja jõudsid Tallinna selle nädala kolmapäeval. Esimesed sammud olid ettevaatlikud nagu isesesva elu alguses ikka.

Skadi ja Kaja sündisid 2021. aastal ja seni elasid nad koos oma emaga.

"Nad on lapsekesed veel, heas noores eas. Jääkaru eluiga võib olla 30 kuni 32 aastat isegi," sõnas loomaaia pealoomaarst Aleksandr Semjonov.

Skadi meenutab nii välimuselt kui ka iseloomult oma ema Sizzelit ja on mängulisem. Kaja on pigem isasse ja tagasihoidlikum.

Rostocki loomaaia jääkarude hooldaja Sarah Drefien ütles, et vahet saab neil teha nii, et Kaja on suurem ja Skadil on lõua all väike habe.

Karudest on Drefienil raske lahkuda. "Väga raske on mõlemaga hüvasti jätta. Ma töötasin nendega kaks aastat ja tunnen neid pisikesest peale. Nad on juba suured, aga hoolimata sellest on nad armsad ja väga kahju on neist lahkuda."

See käibki nii, et jääkarusid sõidutatakse ühest loomaaiast teise ning otsitakse parimaid tingimusi ja ka paarilisi. Eesti kliima on neile hea.

Nüüd on Tallinnas juba neli jääkaru. "Siin me kasvatame neid ja kõik nad neljakesi siia ei jää. Ilmselt koordinaator valib meile välja ühe emase, kes jääb Tallinnasse, ja hakkab talle peigmeest otsima," rääkis Semjonov.

Kui Tallinna loomaaias sündinud Friidale leiti nimi konkursi teel, siis Rostockis konkurssi ei olnud. Samuti ei teadnud keegi, et jääkaru nimega Kaja tuleb kunagi Eestisse ja siin on olnud sama nime kandev peaminister.

"See on juhus. Aga sellegipoolest sobilik," sõnas Drefien.

Tallinnas kasvanud Friida asus teele Taani loomaaia poole ja talle võib sinna külla minna. Taanis on praegu ka veel endine Tallinna loomaaia staarjääkaru Rasputin.