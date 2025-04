Avaliku sektori asutusi tabas öösel küberrünnakute laine

Reede öösel tabas Eesti avaliku sektori asutusi kümme küberrünnakut, mis on tavapärasest enam, aga Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) intsidentide käsitlemise osakonna (CERT-EE) juhi Veikko Raasukese sõnul ei midagi ebaharilikku.

"Tegemist oli tavapäraste ummistusrünnakutega, mida toimub erinevate asutuste ja ettevõtete vastu pidevalt," sõnas Raasuke. "Nende rünnakute mõju oli minimaalne." Millised asutused pihta said, Raasuke ei täpsustanud.

Ummistusründed on Eesti avaliku sektori asutuste ja ka eraettevõtete e-teenuste vastu muutunud pea igapäevaseks. Raasukene kinnitas aga, et tänu kaitsemeetmetele suudetakse valdav osa rünnakutest tõrjuda.

"Ründajad katsetavad pidevalt erinevate meetodite ja ründemahtudega ehk meil tuleb olla kogu aeg valvel ja end ründajate tegevusega kohandada."

RIA intsidentide käsitlemise osakonna juhi sõnul on ummistusrünnakute eesmärk riigi toimise ja usaldusväärsuse kahtluse alla seadmine, mis Raasukese sõnul on teatud mõttes infooperatsioon.

Mullu registreeris CERT-EE 484 ummistusrünnakut (DDoS-rünnakut), mida on 182 võrra rohkem kui 2022. aastal. Keskmiselt tehti iga kuu ligi 40 DDoS-rünnet ja enamasti oli ründeteravik suunatud avaliku sektori vastu.

CERT Eesti ehk CERT-EE on Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) operatiivse küberturbe osakond. CERT on töögrupp, mis seirab, uurib, lahendab ja ennetab küberkaitsega seotud probleeme. CERT organisatsioone eksisteerib üle maailma ja nad on omavahel tihedas koostöös, jagades informatsiooni infoturbeintsidentide kohta ja teavitades turvaohtudest.