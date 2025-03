Infotehnoloogia asjatundjad laidavad plaani riigi IT-majad kokku liita

Riigi infotehnoloogiateenustega tegeleb praegu eri ministeeriumide all kokku seitse IT-maja, kuid loodava valitsuskoalitsiooni aluslepingus on kirjas plaan need üheks tervikuks liita ning anda võimalikult palju tugiteenuseid erasektorile hallata.

IT-ettevõtja ja endine majandusministeeriumi IT-valdkonna asekantsler Taavi Kotka ütles ERR-ile, et ei ole plaani üksikasjadega kursis, kuid esialgu tundub see mõte rumal. Ta märkis, et teema käis läbi ka hiljuti toimunud Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu (ITL) 25. sünnipäeva tähistamisel ja ITL-i liikmed vangutasid selle peale päid.

"Meil on juba praegu paisunud IT-majad suureks ja kui kõik ühendada, läheb see veel rohkem käest ära. Siin tuleb rahulikult mõelda, kuidas neid probleeme lahendada," lausus Kotka.

Ta lisas, et võib-olla on digiministril mingi plaan, millest pole keegi aru saanud, kuid esimese hooga tundub see mõte poolik.

Kunagise RIA juhi, jaanuari lõpus riigisekretäri kohalt lahkunud Taimar Peterkopi sõnul on ministeeriumide ümberkorraldused näidanud, et riigi IT-majade teenused on erineva tasemega ja see on probleem, mistõttu oleks mõistlik, et riigil oleks ühtsed tugiteenused, näiteks ühtne arvutitöökoha teenus. See aga ei tähenda, et riigi IT-majade liitmine üheks mammutorganisatsiooniks oleks hea mõte.

"Juba praegu on konsolideerimine näidanud, et teenus on läinud kliendist liiga kaugele ja kohmakaks. Ka riigikantseleis kogesime, et see on läinud kallimaks ja kvaliteet halvemaks," ütles ta.

Peterkopi hinnangul oleks targem hoida klientide lähedusse ja seda kõige enam arenduse poolel, et sisuinimesed ja need, kes mingeid infosüsteeme arendavad, oleksid võimalikult lähedal.

Kõigi riigi IT-majade kokkupanek iseenesest kokkuhoidu kaasa ei too. "Seal peaks ikka sisusse minema ja vaatama, et ei oleks duubeldamist, aga selleks pole vaja maju konsolideerida, vaid piisab sellest, kui lihtsalt koostööd tehakse," tõdes Peterkop.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Erkki Keldo selgitas neljapäeval, et ühe IT-maja loomine tähendab eri avalike teenuste IT-tugisüsteemide ühendamist.

"Ministeeriumid ja nende allasutused kasutavad IT-tugiteenuste saamiseks erinevaid osakondi või maju. Meie info- ja tugisüsteemid on killustunud. Efektiivsuse saavutamiseks, suurema pildi paremini kokku panemiseks on juba varasemalt ka räägitud, et meil võiks olla üks tugiteenuseid pakkuv IT-maja," lausus Keldo.

ERR kirjutas jaanuaris, et avaliku sektori seitsmes IT-teenuste valdkonna asutuses töötab ligi 1765 inimest. Riigi IT-majade kogueelarve on viimase kümne aastaga neljakordistunud ning käesoleval aastal on see asutuste peale kokku 265,5 miljonit eurot.