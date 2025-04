Hiina kehtestab USA impordile 34-protsendilise tollimaksu

USA president Donald Trump kehtestas tollimaksu kogu maailmale ja Hiina kommunistlik partei andis Washingtonile kohe ka vastulöögi. Peking teatas reedel, et kehtestab USA-st pärit impordile 34-protsendilise tollimaksu.

Peking teatas, et tollimaksud jõustuvad järgmisel neljapäeval ehk 10. aprillil. Trump ise kehtestas Hiinale 54-protsendilise tollimaksu ja see hakkab kehtima 9. aprillil.

Pärast Trumpi teadaannet tabas USA aktsiaturge järsk langus, reedel see langus jätkus. Laiapõhjaline S&P 500 ja tehnoloogiaindeks Nasdaq on endiselt punases, ka Euroopa turud on languses.

Naftahinnad jätkavad kukkumist ning USA-s kaubeldava toornafta WTI hind oli reede pärastlõunal 61,72 dollarit barreli kohta. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind kukub samuti kolinal ning on nüüd umbes 65 dollarit barreli kohta.