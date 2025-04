Starmeri ja Macroni sõnul pole kaubandussõda kellegi huvides

Suurbritannia peaminister Keir Starmer ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron arutasid laupäeval telefonikõnes mure USA kehtestatud tollimaksude üle, Downing Streeti teatel nõustusid riigijuhid, et kaubandussõda pole kellegi huvides, kuid ükski variant ei ole veel laualt maas.

Starmer ei ole seni avalikult Trumpi tollimaksude kehtestamist avalikult kritiseerinud, kuid on öelnud, et "maailm on muutunud" ja kaubandussõja võib "õõnestada töökat riiki".

Majandusteadlased ja poliitikud näevad Starmeri keelekasutuse muutuse taga võimalikke suuri muutusi riigi majanduspoliitikas ning kui varem oli Starmer maksupoliitika muutused välistanud, siis usutakse, et majandusolukorra suur muutus võib tingida vajaduse suureks muutuseks ka majanduspoliitikas.

Peaministri liitlaste hinnangul võib Starmer valmistuda tõstma makse või lõdvendada laenamist piiravaid reegleid, mis võimaldaks majanduslanguse korral investeeringuid suurendada.

Macron teatas ühismeedias, et kinnitasid kõnes Starmeriga oma soovi kooskõlastada oma seisukohad läbirääkimistes Trumpiga. Prantsusmaa president lisas, et kaubandussõda ei ole kellegi huvides ning "me peame seisma ühtselt ja kindlameelselt oma kodanike ja ettevõtete eest".

USA presidendi Donald Trumpi liitlane, miljardär Elon Musk ütles aga laupäeval Itaalia partei Lega konverentsil videokõne vahendusel, et USA ja Euroopa peaksid hoopiski leppima kokku ühise vabakaubandustsooni loomises.

"Ma loodan, et lepitakse kokku, et Euroopa ja Ameerika Ühendriigid peaksid ideaalis, minu vaates, liikuma null-tollide poole, sisuliselt luues Euroopa ja Põhja-Ameerika vahel vabakaubandustsooni," ütles Musk.