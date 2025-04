Briti valitsus on valmis sekkuma, et oma tööstust USA tollide vastu kaitsta

Ühendkuningriik on valmis sekkuma, et kaitsta oma majandust USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud tollide eest, ütles Briti peaminister Keir Starmer.

Trumpi kolmapäevane otsus tollimaksude kehtestamiseks näitab, et seniste eeldustega ei saa enam arvestada, ütles Starmer ajalehes Sunday Telegraph avaldatud artiklis. "Maailm, nagu me seda tundsime, on kadunud," kirjutas ta.

Uut maailma juhitakse vähem lähtuvalt kindlakskujunenud reeglitest ning rohkem kokkulepete ja liitudega, lisas Briti peaminister.

"See nõuab parimaid briti väärtusi: külma pead, pragmatismi ja selget arusaamist meie riiklikest huvidest," tõdes Starmer.

Peaminister kordas valitsuse seisukohta, et kaubandussõjast ei võida keegi. Esialgne strateegia on säilitada rahu ja võidelda parima tehingu nimel, ütles ta.

Kaubanduslepe USA-ga sõlmitakse vaid siis, kui see on Briti ettevõtete jaoks õige ja Ühendkuningriigile kehtestatud 10-protsendisele tollimaksule vastamiseks on kõik variandid laual, lisas ta.

Briti luksusautode tootja Jaguar Land Rover teataski juba laupäeval, et peatab aprilliks tarned Ühendriikidesse, kuna peab hindama Washingtoni kehtestatud tollimaksude mõju.

Starmer ütles, et on maailma majandusnormide muutudes valmis kasutama riigi otsesekkumist teatud sektorite kaitseks.

"Sel nädalal paneme me täiel kiirusel käima plaanid, mis parandavad meie konkurentsivõimet," ütles ta. "Oleme valmis kasutama tööstuspoliitikat, et Briti äri tormi eest varju aidata."

Mõnedele ei pruugi see meeldida, aga me lihtsalt ei saa vana viisi jätkata, kui maailm nii kiiresti muutub, ütles Starmer.