Trump lubas kehtestada EL-i kaupadele 30-protsendised tollimaksud

Otsus on halb üllatus Euroopa Liidule, mis lootis sõlmida USA-ga enne 1. augustit ulatusliku kaubanduslepingu, millega oleks võimalike tollimaksude mõju vähenenud.

Trumpi otsuse avalikuks tulemise järel teatas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, et EL on valmis astuma vajalikke samme oma huvide kaitsmiseks, kui USA jääb kindlaks otsusele kehtestada alates 1. augustist Euroopa kaupadele 30-protsendised tollitariifid.

"30-protsendiste tollimaksude kehtestamine EL-i ekspordile häiriks olulisi Atlandi-üleseid tarneahelaid, kahjustades ettevõtteid, tarbijaid ja patsiente mõlemal pool Atlandi ookeani," teatas von der Leyen pärast Trumpi otsust tehtud avalduses.

"Euroopa Liit on järjekindlalt seadnud esikohale läbirääkimiste teel saavutatud lahenduse USA-ga, mis peegeldab meie pühendumust dialoogile, stabiilsusele ja konstruktiivsele Atlandi-ülesele partnerlusele," lisas ta.

EL-i täidesaatva võimu juht, kes vastutab ka kaubanduskokkulepete sõlmimise eest 27-liikmelise bloki nimel, ütles avalduses, et blokk on endiselt valmis jätkama tööd kokkuleppe saavutamiseks 1. augustiks.

"Samal ajal astume kõik vajalikud sammud EL-i huvide kaitsmiseks, sealhulgas vajadusel proportsionaalsete vastumeetmete võtmise," hoiatas von der Leyen.

Itaalia peaministri Giorgia Meloni kabinet rõhutas oma avalduses vajadust saavutada õiglane kokkulepe.

"Usaldame kõigi valdkonna osapoolte head tahet, et saavutada õiglane kokkulepe, mis tugevdab kogu läänt, arvestades, et – eriti praeguses olukorras – poleks mõtet tekitada kaubanduskonflikti Atlandi ookeani kahe kalda vahel," seisis avalduses. "Nüüd on ülioluline keskenduda läbirääkimistele, vältides polariseerumist, mis muudaks kokkuleppele jõudmise keerulisemaks," lisas Itaalia valitsus.

Hollanid peaminister Dick Schoof lisas omalt poolt: "USA teadaanne 30-protsendise tollimaksu kehtestamisest Euroopa Liidust imporditavatele kaupadele on murettekitav ja see tee ei vii edasi. Euroopa Komisjon võib loota meie täielikule toetusele. Peame Euroopa Liiduna jääma ühtseks ja kindlameelseks, püüdes Ameerika Ühendriikidega saavutada mõlemale poolele kasulikku tulemust."

Saksamaa tööstusühenduse BDI tippametnik Wolfgand Niedermark leidis oma avalduses, et Trumpi teadaanne on häiresignaal tööstusele Atlandi ookeani mõlemal kaldal.

"Kahe nii tihedalt läbipõimunud majanduspiirkonna nagu EL ja USA vaheline kaubanduskonflikt kahjustab majanduse taastumist, uuendust jõudu ja lõppkokkuvõttes usaldust rahvusvahelise koostöö vastu," märkis ta.

"Tollid poliitilise surve avaldamise vahendina toovad kaasa kõrgemad kulud, ohustavad töökohti ja õõnestavad rahvusvahelist konkurentsivõimet nii Euroopas kui ka USA-s. BDI kutsub Saksamaa valitsust, Euroopa Komisjoni ja USA administratsiooni üles leidma objektiivse dialoogi käigus väga kiiresti lahendusi ja vältima eskaleerumist," lõpetas ta oma pöördumise.

Macron: EL peab andma Trumpi tariifidele vastulöögi

Euroopa Liit peaks pärast seda, kui USA president Donald Trump ähvardas laupäeval kehtestada EL-ist imporditud kaupadele 30-protsendised tollimaksud, kiirendama vastumeetmete, sealhulgas sunnivastaste meetmete ettevalmistamist, ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron laupäeval.

"[Euroopa] Komisjoni ülesanne on rohkem kui kunagi varem kinnitada liidu otsusekindlust kaitsta resoluutselt Euroopa huve," kirjutas Macron sotsiaalmeediakeskkonnas X.

Avec la Présidente de la Commission européenne, la France partage une très vive désapprobation face à l'annonce de droits de douane horizontaux de 30 % visant les exportations de l'Union européenne vers les États-Unis à compter du 1er août.



Cette annonce survient après des… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 12, 2025

Euroopa Liidu sunnivastane vahend (ACI) võimaldab blokil rakendada meetmeid kolmandate riikide vastu, kes avaldavad EL-i liikmetele majanduslikku survet oma poliitika muutmiseks, ning pakub laia tegutsemisruumi. See võimaldab EL-il piirata kolmandate riikide ettevõtete juurdepääsu riigihangetele ja võtta meetmeid, mis mõjutavad teenuste kaubandust või investeeringuid.

Sel nädalal avaldas Trump uued tollimaksu tariifid ka mitmetele teistele riikidele, sealhulgas Jaapanile, Lõuna-Koreale, Kanadale ja Brasiiliale, ning kehtestas ka 50-protsendise tollimaksu vase impordile.