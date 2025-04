Mitmed suurfarmid sulgevad suu- ja sõrataudi kartuses külastajatele uksed

Mitmed suurfarmid on asunud Euroopas leviva ja väga kergelt nakkava suu- ja sõrataudi ohu tõttu oma talusid külastajatele sulgema. See mõjutab oluliselt suvist maaeluturismi hooaega.

Baltikumi suurimas, Eesti-Läti piiril Missos asuvas Andri-Peedo kitsefarmis pandi sel nädalal välja ühemõttelised sildid, mis keelavad taudiohu tõttu talu külastamise.

"Praeguseks oleme ära pidanud ütlema näiteks kolm ekskursiooni. Just panime ukse peale, et meil on nüüd talu suletud ja inimesi ei saa territooriumile lasta. Ja ka pood on suletud. Muidugi ei tea, mis saab näiteks avatud talude päevadest," rääkis Andri-Peedo talu peremees Kermo Rannamäe.

Uksed on külastajatele sulgenud ka Nopri talu.

"Agroturismi ahvatlus ehk näidata tarbijale toiduteekonda põllult taldrikule on väga väike, võrreldes selle riski ja hirmuga, mida võimalik pandeemia kaasa toob. Kuna oleme Covidi läbi elanud ülemaailmselt ja see, kui kiiresti ja kontrollimatult juhtuvad asjad, siis see on ka lihtinimesele arusaadav ja tajutav," rääkis Nopri talu peremees Tiit Niilo.

Farmides on juba kasutusele võetud ka mitmed bioohutusmeetmed nii toidu, kariloomade liikumise kui ka töötajate hügieeni osas.

Talude sulgemise otsus ei ole aga olnud kerge. Andri-Peedos on talu näitamine oluline osa talu tegevusest.

"Tootmine kui selline jätkub, poodides on meie tooted kõik saadaval. Ainuke asi ongi see, et kõike mida me siin teeme, oleme inimestele siiamaani näidanud ja tutvustanud, see pool siis kaob ära. Ühesõnaga tuleb suht igav suvi. Käibele on ka ta ikkagi väga suur tagasilöök, sest see otsemüük, mis meil talupoes toimub, kõik need ekskursioonid, inimesed käivad, ostavad kaasa," kirjeldas Rannamäe.

Niilo sõnul on vähemalt Noprile külastuste ära jäämine ärile väikese mõjuga. "See on väga väike asi võrreldes kogu selle võimaliku jamaga. Üldse ei põe sellepärast," rääkis ta.

Nopri talu on juba ka otsustanud, et iga-aastasel maaelu tutvustaval tippsündmusel ehk avatud talude päeval nad sel aastal ei osale. Sellise otsuse tegijaid on teisigi.

Põllumajandusministeeriumist öeldakse, et avatud talude päev toimub kindlasti, aga kas seal saab ka lehmi, kitsi ja lambaid näha, pole veel teada.

"Riigi laboriuuringute ja riskihindamise keskus LABRIS on valmistamas ette riskianalüüsi selle kohta, avatud talude kontekstis täpselt ja me lähtume nendest tulemustest. Ehk on tõenäosus, et farmid, kus on sõralised loomad, selles avatud talude päevas ei osale. Aga eelmise korra näitelt oli seal ka 260 talu, kus selliseid loomi ei olnud ja seal saab see tegevus ikkagi jätkuda," ütles regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.