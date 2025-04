Uus nädal toob vaheldumisi kuiva ja sajust ilma

Esmaspäeval saab Eesti ilma kujundajaks Ukrainast Venemaale liikuv madalrõhkkond ning õhuvool püsib külmal põhjasuunal. Öösel sajab peamiselt lund ja lörtsi ning õhutemperatuur langeb sisealadel kuni -8 kraadini.

Päeva peale saavad öistest miinustest plussid ja sadu jõuab maapinnale peamiselt vihma- ja lörtsina. Teisipäeval tugevneb Läänemere ääres taas Euroopa lääneosas oleva kõrgrõhkkonna mõju. Õhk püsib külm, aga sajust saame puhkust.

Öö vastu esmaspäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, Lääne-Eestis pilves selgimistega. Kohati sajab vähest lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Ja paiguti võib tekkida udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6, rannikul põhjakaare tuul 3-8, puhanguti 11 m/s. Külma on 1 kuni 8 kraadi, rannikul on kohati kuni 2 kraadi sooja.

Esmaspäeva on muutliku pilvisusega ja kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, rannikul iiliti 11 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni 3 kraadi ja teedel on libeduseoht.

Päeval sajab juba mitmel pool vihma ja lörtsi, Ida-Eestis ka lund. Puhub valdavalt põhja- ja kirdetuul 4-10, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on kuni 5, Lääne-Eestis kuni 8 kraadi.

Teisipäev tuleb olulise sajuta, öine õhutemperatuur jääb vahemikku -4 kuni 2, päevane 1 kuni 7 kraadi. Kolmapäeval vastu hommikut jõuab aga Põhja-Eestisse vihma- ja lörtsisadu, ida pool sajab ka lund ning sadu laieneb päeva sees lõuna poole. Öösel on -6 kuni 2, päeval 1 kuni 7 kraadi ja õhk õhtu poole jaheneb.

Neljapäev tuleb vahelduseks taas kuivem ning vähest lund võib hommikul sadada just eelkõige Ida-Eestis. Vihma, lund ja lörtsi on oodata ka reedeks. Öised kraadid langevad endiselt miinustesse, päevased küündivad kuni 9 kraadini.