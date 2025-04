Kaubandussõja oht kahjustab ka Venemaa majandust

Trump jõustas eelmisel nädalal kaitsetollid 10-protsendise baastariifiga kogu maailmale. Ta tõi toona välja ka tabeli, kus olid kirjas riikidele kehtestavad lisatollid. Venemaa jäi nendest meetmetest puutumata, sellest hoolimata värvus ka Moskva börs punaseks.

Nafta hind on kukkunud nelja aasta madalaimale tasemele ning ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Venemaa toornafta Urals hind on praegu umbes 58 dollarit barreli kohta. Naftatulud annavad ligi kolmandiku Venemaa eelarvest.

Kahaneva rahavoo tõttu peab nüüd Venemaa kasutama üha rohkem oma Rahvusliku Heaolu Fondi nime all tuntud investeerimisfondi.

Samal ajal süveneb Hiina majanduse aeglustumine. Venemaa sõltub aga Hiinast, kuna kaubavahetus Pekingi ja Moskva vahel kasvas pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.

Venemaa on hädas ka hinnatõusuga, Venemaa inflatsiooni kiirenemiseni on viinud tohutud kulutused Ukraina sõjale. Keskpank tõstis eelmise aasta sügisel baasintressimäära 21 protsendini, kuid see pole hinnatõusu pidurdanud.