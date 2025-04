Euroopa Liit arutab vastumeetmeid USA tollimaksudele

Esimesed vastumeetmed on plaanis avaldada homme. Eelistatakse läbirääkimisi, aga mitte mistahel tingimustel.

EL kaubandus- ja majandusjulgeoleku volinik Maros Šefcovic sõnas, et Euroopa Liit on valmis istuma läbirääkimistelaua taha, kui Ameerika selleks valmis on.

"Mõlemad osalised tunnistavad, et EL-USA kaubandussuhted võidavad värskest vaatest ja turgutusest strateegilistel aladel. Just praegu oleme kõneluste varases järgus, sest USA näeb tolle mitte taktikalise sammuna, vaid parandusmeetmena," sõnas Šefcovic.

"Kuigi EL jääb avatuks ja kindlalt eelistab läbirääkimisi, ei hakka me lõputult ootama."

USA president Donald Trump kehtestas eelmisel nädalal tollimaksu kogu maailmale. Valge Maja teatel üritavad kümned riigid Trumpiga tariifide üle läbi rääkida.