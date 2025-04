"Välisilm" uuris, kuidas raputavad Trumpi tollimaksud Euroopat

Möödunud kolmapäeval kuulutas Ameerika Ühendriikide president Donald Trump välja vabastuspäeva. Muu maailm, mis on Trumpi sõnul Ameerikat petnud, saab nüüd karistuseks kaela karmid tollimaksud.

"Töökohad ja tehased tulevad meie maale mühinal tagasi. Seda on juba näha. Anname tugevalt hoogu juurde kodumaisele tootmisele. Murrame lahti välisturud ja maha kaubandusbarjäärid. Rohkem tootmist kodus tähendab lõpuks rohkem konkurentsi ja odavamaid hindu tarbijale," sõnas USA president.

Trump rääkis justkui oleks Ameerika tollimaksud vastumeetmed tollimaksudele, mis muu maailm USA kaupadele on peale pannud. Tegelikult põhines Valge Maja arvutus vaid kaubavahetuse puudujäägil. Euroopa Liidule hakkab kehtima 20% tollimaks.

Saksamaa majandusminstri Robert Habecki hinnangul on Valge Maja arvutus vale mitmel tasandil.

"Need arvutused on minu arust jama. Isegi nende alus on jama. Eeldus, et kaubanduse puudujääk iseenesest on mure, on juba vale arvamus, sest lõpuks toob globalisatsioon kasu kõigile majandustele," sõnas Habeck.

Praegu on juba näha Ameerika aktsiaturgudel langust. Kuigi Trumpi tollimaksude lembelisus oli ette teada, siis nii kõrgeid määrasid ei osanud turud ennustada. Kogu kaubandusmaailm keerati päeva pealt pea peale.

Euroopa Komisjoni president Ursula Von Der Leyen ennustab tõsiseid tagajäri miljonitele inimestele.

"Peame vaatama selge pilguga otsa tohutule tagajärjele. Maailmamajandus kannatab sellest kohutavalt. Ebamäärusus kasvab ja selle tulemuseks on veel rohkem protektsionismi."

Ameerika kannapööre vabakaubandusest eemal on šokk kogu maailmale, aga tagajärjed Euroopale ei pruugi olla nii suured kui kõige mustemad ennustused kuulutavad.

Bruegeli mõttekoja teadur Nicolas Poitiers ennustab, et Euroopa ei pruugi uutest tollimaksudest majanduslangusesse suruda.

"See ei ole võrreldav kriisidega, mis meil on olnud viimastel aastatel, nagu koroonaviiruse pandeemia või energiakriis. Kui vaadata makroökonoomilist mõju Euroopa Liidule, on see palju väiksem. Enamik mudeleid ennustavad mõju 0,4 protsendi SKT ulatuses," sõnas Poitiers.

Euroopa Liit soovib seni tüli lahendada pigem läbirääkimiste teel ning Euroopa Komisjon on valmis pakkuma ameeriklaste seda, mida Trump oma sõnade järgi võiks soovida - paljudele USA kaupadele Euroopas piirangute kaotamist.

Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Maros Šefcovic usub, et tüli lahendus peitub koostöös.

"Kui teeme koostööd, saame ehitada tõelise atlandiülese turu, mis on mõlemale poolele kasulik. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen just mainis, et oleme pakkunud null-nulli vastu tollimakse autodele ja kõigile tööstuskaupadele."

Pole aga selge, kas Trump lahendust päriselt tahab. Seni on kaubandusvolinik Šefcovic Washingtonist tagasi tulnud tühjade kätega.

Nicolas Poitiersi hinnangul ei soovi Trump läbirääkimisi pidada ning need, kes seda usuvad, petavad ennast.

"Ma olen juba pikalt mõelnud, et inimesed, kelle arvates proovib Trump lihtsalt läbirääkimisteks jõudu koguda, petavad ennast. See on olnud enesepetmine juba mõnda aega. Kui sa ikka usud, et ta on valmis hävitama USA aktsiaturu lihtsalt selleks, et saada läbirääkimistel eelis, siis see tundub mulle väga veider," sõnas Poitiers.

Üks hetk peab Euroopa aga Trumpile kuidagimoodi vastama ja seda kasvõi sellepärast, et muu maailm ei näeks Euroopat nõrgana.

"Trump ei ole ainuke kiskja. Teised riigid vaatavad, mida teeme. Nad kaaluvad, kas nad saavad Euroopa Liitu kiusata tollimaksude ja kaubandusmeetmetega. Nad koostavad oma otsused selle järgi, kui tõenäoline on see, et Euroopa Liit vastab," lisas Poitiers.

Viimase kuuga on Trump teinud kolm erinevat tollimaksu otsust. Esmalt metallide tollimaksud, siis autodele ja nüüd üldised. Euroopa Liit on alles nüüd nendest esimesele vastamas.

"Hääletus on seatud 9. aprilliks. Viimane tollimaksude nimekiri võetakse vastu 15. aprillil. Siis jõustuvad ka esimestele toodetele tollimaksud. Ülejäänud tollimaksud jõustuvad 15. mail," avaldas Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Maros Šefcovic.

Seniks otsib Euroopa uusi kaubanduspartnereid näiteks Aasiast ja Lähis-Idast

"USA lõikab ennast maailmakaubandusest ära, aga me ei peaks sattuma sellest meeleheitesse. Ülejäänud maailmakaubandus jätkub nii nagu enne," ennustab Poitiers.