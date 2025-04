EPP Poola saadikurühm kutsus vältima koostööd populistidega

Lõpuks on (paremäärmuslikud parteid) vastu kõikidele tekstidele, kus Euroopa paistab tugevam, paremini organiseeritud, milleks nendega pisiasjades koostööd teha?" rääkis EPP asepresident ja EPP Poola delegatsiooni juht Andrzej Halicki.

Poola delegatsiooni kuulub 23 eurosaadikut ning see on EPP fraktsioonis suuruselt teine rühm. Alates 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistest on EPP teinud mõningates küsimustes koostööd parempopulistidega. Mõned EPP saadikud leiavad nüüd, et see koostöö on läinud liiga kaugele, vahendas Politico.

EPP juht Manfred Weber ja tema Saksa delegatsioon on juhtinud katset teha mõningates küsimustes koostööd Itaalia peaministri Giorgia Meloni Konservatiivide ja Reformistide (ECR) fraktsiooniga.

Tavapäraselt on aga Euroopa Parlamendis valitseva koalitsiooni moodustanud Euroopa EPP, sotsiaaldemokraadid (S&D) ja liberaalne Uuenev Euroopa. Viimastel Euroopa Parlamendi valimistel olid edukamad aga parempoolsed parteid, kohti kaotasid vasakpoolsed ja liberaalsed erakonnad.

Weberi pressiesindaja ütles siiski, et EPP on pühendunud sellele, et luua S&D ja liberaalidega stabiilne enamus.

Weberi toetajad siiski ütlesid, et EPP sai viimastel valimistel mandaadi oma programmi elluviimiseks.

"Me peame võib-olla parlamendist otsima, kust leida oma liinile enamus. See puudutab sisu. Me ei loobu sellest, mis on meie arvates õige poliitika," ütles Weberi liitlane ja Rootsi saadik Tomas Tobé.

Halicki tunnistas, et EPP-l ja parempopulistidel võivad olla mõnikord sarnased vaated. Ta rõhutas aga, et EPP ei saa loota populistidele, eriti kui on tegemist tähtsate poliitiliste dokumentidega. Politico uuris, kas Poola delegatsioon toetaks Weberi teist ametiaega EPP eesotsas. Halicki vastas sellele jaatavalt.

"Ma ei näe praegu ühtegi alternatiivi," ütles Halicki.