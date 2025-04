Harri Tiido: Poolast enne presidendivalimisi

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Poola presidendivalimised. Kui kandidaate vaadata, siis näib valitseva Kodanike Platvormi kandidaadi, praeguse Varssavi linnapea Rafał Trzaskowski edu olevat kindel, tema toetajaskond on suurim, märgib Tiido.

Mõni aeg tagasi teatas Poola peaminister Donald Tusk, et tema erakonna vastu oli toime pandud ulatuslik küberrünnak. Ta viitas ka, et rünnati Venemaalt või Valgevenest ja rünnak vältas umbes 12 tundi. Iseenesest ei ole justkui mingi eriline uudis, kuna küberrünnakuid, eriti ida poolt korraldatuid, toimub Euroopas pidevalt.

Tähelepanu toimuvale on õigustatud, kuna Poolas toimuvad 18. mail presidendivalimised. Ja valimiste eel võib riikides küber- ning muid ründeid olla üha sagedamini. Isegi ilmakaarest sõltumata, kui mõnede sotsiaalmeedia platvormide ameeriklastest omanikele mõelda.

Inimesed sõltuvad üha enam sotsiaalmeedia kõlakodades toimuvast ja sealtkaudu on valimiste tulemusi üha rohkem võimalik mõjutada. Kuid mitte ainult valimisi, vaid ka üldist meelestatust ja suhtumisi. Konkreetselt Poola puhul on seni silmatorkavaim olnud mõjutustegevus, mis lähtub Venemaa huvidest.

Moskvale on Poola pinnuks silmas mitmel põhjusel. Esiteks on Poola tõusmas NATO-s ja Euroopa Liidus järjest tähtsamaks ja häälekamaks tegijaks. Seda just kaitse- ja julgeoleku küsimustes. Ja eriti praeguse, Kodanike Platvormi valitsuse võimuloleku ajal.

Teiseks on Poola olnud Ukraina kindel toetaja. Ja kolmandaks on Poola juba ajaloolisest kogemusest tulenevalt olnud Moskva terav kriitik. Igaüks neist kolmest oleks ka eraldi võetuna põhjus, miks Vene juhtkond on valmis raha ja inimesi eraldama, et poolakaid mõjutada.

Senised pingutused poolakate meelsuse kujundamisel on ka mõju omanud. Poolas on terve võrgustik Vene-meelseid netilehekülgi, mis levitavad Kremli propagandat, võimendavad Ukraina-vastaseid ja läänevastaseid narratiive. Sellesuunaline aktiivsus on täheldatav kogu Euroopas, sealhulgas ka Eestis. Mitte ainult Ukraina-vastaste sõnumite, vaid ka Poolat sõja õhutamises ja Venemaa ning Valgevene vastu sõjaplaanide haudumises süüdistamisega.

Poolas on Ukraina-vastasust ajalooliselt põhjustel lihtsam õhutada. Kahe riigi vahel on seni lõplikult selgeks rääkimata Volõõnia veresaunas poolakate ja sellele järgnenud sündmustes ukrainlaste massilised tapmised.

Mullu olevat Poola internetis ilmunud kokku rohkem kui 327 000 ukrainlasi ründavat ja nende vihkamist õhutavat kommentaari, mis hinnanguliselt võisid jõuda kokku 75 miljoni potentsiaalse lugejani. Enim negatiivset sisu oli seejuures platvormi X vahendusel, ligi 85 protsenti.

Töö on vilja kandnud, sest ühel viimasel küsitlusel ütles 30 protsenti küsitletud poolakatest, et neile ei meeldi ukrainlased ja see on 21 punkti kõrgem näitaja kui aastal 2023.

On üsna ilmne, et valimiste eel ei soovi Moskva piirduda ainult meelsuse töötlemisega. Vaja on ka nii-öelda õigema ilmavaatega poliitikut riigi etteotsa, kuid ülesanne võib ka keerulisem olla. Vene-kriitilisus on poolakatel veres ja kaitsekulude suurendamist ning kaitsevõime kasvatamist toetab enamus presidendikandidaatidest.

Poola praeguse presidendi Andrzej Duda teine ametiaeg saab läbi augustis. 18. mail on valimised ja kui keegi üle 50 protsendi häältest ei saa, toimub 1. juunil teine voor. Kui kandidaate vaadata, siis näib valitseva Kodanike Platvormi kandidaadi, praeguse Varssavi linnapea Rafał Trzaskowski edu olevat kindel, tema toetajaskond on suurim ehk 32–36 protsenti.

Populaarsuselt teine näib olevat opositsioonilise Õiguse ja Õigluse toetatav kandidaat, konservatiivne rahvuslane Karol Nawrocki. Praegu on ta Poola rahvusliku mälu instituudi direktor ja teda toetab umbes 23 protsenti. Nawrocki kampaania keskmes on riigi suveräänsus, Euroopa Liidu ülepakkumiste nurjamine ja erakonna eelmisel võimuperioodil läbi viidud kohtureformide jõus hoidmine.

Kolmandal kohal on värvikam kuju, ultrarahvusliku liikumise Konfederacja kandidaat Sławomir Mentzen. Nagu Nawrocki on ka tema Ukraina toetamise osas ettevaatlik ja toonitab Poola enese kaitsevõime suurendamist, mitte Ukrainale sõjalise abi andmist. Ta pooldab relvaseaduse liberaliseerimist ja on vastu abortidele ükskõik millistel põhjustel.

"Kolmikust kõige radikaalsemana võib tema olla see, kes võib köita rajataguste toetajate investeeringuid."

Mentzen on ilmselt ka kõige enam sotsiaalmeediale keskendunud, lootes kaasata just noori esmakordselt valimistele minevaid hääletajaid. Mentzen on võtnud kasutusele ka täiendava vahendi, õlle. Tal on oma käsitööõlle bränd, mida ta kasutab kampaanias, kutsudes valijaid õllekruusi taga asju arutama. Mentzen on ka öelnud, et Vladimir Putiniga on vaja Ukraina konflikti lõpetamiseks mingile kokkuleppele jõuda. Kolmikust kõige radikaalsemana võib tema olla see, kes võib köita rajataguste toetajate investeeringuid.

Populaarsustabelis on veel mitmeid, alla viieprotsendilise toetusega tegelasi, kuid jätan need kõrvale. Kui meenutada Rumeenia valimisi, kus lühikese ajaga tehti tundmatust presidendikandidaadist sotsiaalmeedia abiga peaaegu et võitja, ei saa Mentzeli kolmandat kohta sugugi halva positsioonina vaadelda. Tegelikult on konkreetsemgi võimalus, et valitsev Kodanike Platvorm võib riigipea kohast ilma jääda.

Kui toodud toetusprotsendid valimistel paika peaksid jääma, tähendaks see suure tõenäosusega, et teisena edasi minev Õiguse ja Õigluse Partei kandidaat Nawrocki saab teises voorus enesele ka käremeelse Mentzeni toetajaskonna hääled ja tuleb võitjaks. Ehk olukord jääb samaks kui seni: president on opositsioonis valitsusega.

Eeldatavalt kammitakse Poola valimiste kontekstis erinevad välismõjutajad põhjalikult läbi ja see oleks tänuväärt info ka ülejäänud Euroopa riikidele. Venemaa panustab mõjutustegevusse vanal kontinendil miljardeid eurosid ja küsitavate vaadetega erakondi ning poliitikuid on praktiliselt kõigis riikides. Kõlakodades vormunud hääled võivad hakata mõjutama kogu Euroopa tulevikku.

Viited lugemishuvilistele