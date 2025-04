USA viib oma väed ära Ukraina abiga tegelevast logistikakeskusest Poolas

USA viib kulude kärpimise vajadusele viidates oma väed välja Poolas asuvast baasist, mis on olnud kriitilise tähtsusega lääne relvaabi tarnimisel Ukrainale. Teisipäeval levis meedias info, et Pentagon kaalub 10 000 Ameerika sõduri äratoomist Ida-Euroopast, kuhu need paigutati pärast Venemaa täiemahulist sissetungi algust Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.

Poola poliitikud kiirustasid teisipäeval kinnitama, et see samm ei viita USA huvi vähenemisele NATO idatiiva vastu. Kuid teade tuleb ajal, mil Poola ja teised liitlased on muutunud murelikuks USA presidendi Donald Trumpi poliitika pärast Venemaa suhtes ja tema ähvarduste pärast Euroopa liitlastele loobuda aastakümneid hoitud julgeolekugarantiidest, vahendas väljaanne Financial Times (FT).

"Pärast kolme aastat [USA baasis] Jasionkas on see võimalus seada oma jalajälg õigesse suurusesse ja säästa Ameerika maksumaksjatelt kümneid miljoneid dollareid aastas," ütles kindral Christopher Donahue, kes on USA relvajõudude ülem Euroopas ja Aafrikas.

Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal rajas USA ajutise baasi Jasionkasse, Rzeszówi linna kõrvale Poola ja Ukraina piiri lähedal. Peagi sai sellest suurim sõlmpunkt lääne sõjavarustuse transpordiks Ukrainasse, samuti haavatud Ukraina sõdurite evakueerimiseks haiglatesse üle Euroopa.

Kagu-Poolas olnud väike piirkondlik lennujaam muudeti suurte sõjaliste transpordilennukite maandumiskohaks, mille lennurada turvasid USA Patrioti õhutõrjesüsteemid.

USA armee teatas esmaspäeval, et töö Ukrainale Jasionka kaudu sõjalise abi hõlbustamiseks jätkub Poola ja NATO juhtimisel, mida toetab USA tõhustatud sõjaline jalajälg. "Poola ja tema liitlased säilitavad selle kriitilise koha ümber tugeva kaitseinfrastruktuuri," lisasid USA relvajõud, kinnitades, et otsus on liitlastega kooskõlastatud.

Jaanuaris paigaldas Saksamaa Rzeszówi ja Jasionka ümbrusse kaks oma Patrioti patareid, võttes USA-lt üle osa õhutõrje vastutusest.

Poola president Andrzej Duda, kes oli varem nõudnud, et USA jätkaks ja isegi suurendaks oma sõjalist kohalolekut Kesk- ja Ida-Euroopas, püüdis teisipäeval selle teate tähtsust pisendada, öeldes, et Washington oli teda otsusest ette teavitanud.

"Olen kursis Rzeszówi lennuvälja turvalisuse eest vastutuse ülevõtmise küsimusega," ütles ta.

Pärast Trumpiga veebruaris USA-s põgusat kohtumist ütles Duda, et ei tohiks karta USA kohaloleku vähenemist Poolas ja selle asemel tuleks eeldada, et seda tugevdatakse.

"USA väed jäävad Poolasse!" Poola kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz kirjutas teisipäeval X-i. "Jasionka missiooni olemus on muutumas," lisas ta ja kinnitas, et eelmisel aastal NATO tippkohtumisel lepiti kokku, et USA väed annavad lõpuks Jasionka üle peamiselt Norra, Saksa, Briti ja Poola vägedele.

Trumpi administratsioon on andnud mõista, et tema eesmärk on vähendada oma sõjalist jalajälge Euroopas, kuna see keskendub teistele konfliktipiirkondadele ja püüab survestada Euroopa liitlasi katma rohkem oma julgeolekukulusid. Poolal on suhtarvult NATO suurim kaitse-eelarve, riik eraldab sel aastal oma sõjaväele 4,7 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP).

USA-l on Euroopas üle 100 000 sõduri, kuid Washington on teatanud, et soovib osa neist globaalse tasakaalustamise huvides mujale paigutada.

USA kaitseminister Pete Hegseth ütles veebruaris Poolas peetud kõnes: "See, mis juhtub viie, kümne või 15 aasta pärast, on osa suuremast diskussioonist, mis kajastab ohutaset, Ameerika kohaolekut, meie vajadusi kogu maailmas, kuid mis kõige tähtsam – Euroopa riikide võimet ise rohkem teha."

"Te ei saa eeldada, et Ameerika kohalolek kestab igavesti," lisas ta.

Telekanal NBC News viitas teisipäeval USA kaitseministeeriumi kõrgetele ametnikele, kes ütlesid, et Pentagon kaalub kuni 10 000 sõduri väljaviimist Ida-Euroopast. Küsimusele raporti kohta vastas Pentagoni pressiesindaja: "Meil pole praegu teateid oma vägede positsioneerimise muutuse kohta."

USA armee teatel ehitas ta Poolasse hiljuti tugevamad rajatised, kui on Jasionkas ja et nii Poola kui ka USA valitsus on neisse rajatistesse teinud märkimisväärseid investeeringuid, sealhulgas USA alalises garnisonis, mis on Poolas alates 2023. aastast.

USA avas eelmisel aastal ka Poola Läänemere ranniku lähedal Redzikowos asuva raketitõrjebaasi. Redzikowol on Rumeenias sõsarbaas ja mõlemad on osa NATO plaanist kaitsta oma idatiiba keskmaarakettide rünnaku eest.