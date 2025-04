WSJ: Vene armee ridades võitleb vähemalt 150 Hiina kodanikku

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval, et Ukraina sõdurite kätte langes vangi kaks Venemaa okupatsiooniväe ridades võidelnud Hiina kodanikku. Viimased aruanded viitavad, et Hiina on sõjaga tihedamalt seotud kui varem eeldati. Üks lääne ametnik ütles, et tõenäoliselt on siiski tegu palgasõduritega.

Zelenski ütles samuti juba teisipäeval, et Kiievil on tõendeid, et Vene vägedega koos võitleb veel palju Hiina kodanikke.

Peking lükkas samas tagasi väited, et Venemaa armee ridades võitlevad Hiina kodanikud. Hiina ise kutsus oma kodanikke hoiduma osalemast relvakonfliktides

Ukraina luureraportid näitavad samas vastupidist pilti. Ühes dokumendis on näha mitme Hiina kodaniku fotod ja passid, kes on värvatud Vene armeesse. Teises dokumendis on loetletud 168 nime koos sünnikuupäevadega.

Hiina kodanike osalemine sõjas annab konfliktile uue rahvusvahelise pöörde. Lääs toetab praegu Ukrainat raha ja relvadega. Samal ajal saab Venemaa sõjalist abi Iraanilt ja Põhja-Korealt. Viimane on saatnud Ukraina sõtta vähemalt 12 000 sõdurit.

Hiina ise on esitanud end konfliktis erapooletuna ja väidab järjepidevalt, et ei anna erinevalt USA-st ja teistest lääneriikidest surmavat abi kummalegi poolele. Samas on Moskva ja Pekingi vaheline koostöö pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris süvenenud.

Üks vangi langenud Hiina sõdur andis ka aru, miks ta läks Ukraina vastu võitlema. Hiinlane seletas, et ta liitus Vene armeega Hiina vahendajate abil. Ta maksis vahendajale 3500 dollarit ning vastutasuks lubati talle Venemaa kodakondsust. Vangi langenud sõdur rääkis, et tahtis saada sõduriks ning ta läbis Hiina kodanikest moodustatud rühma koosseisus väljaõppe. Koolitus toimus Ida-Ukrainas.