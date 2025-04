Kinnipeetud tanker Kiwala jääb veel teadmata ajaks Eesti vetesse

Eesti on saanud kontakti möödunud reedel kinnipeetud tankeri Kiwala omanikega ja meeskond tegeleb puuduste kõrvaldamisega. Venemaa sadamatesse pääsu ootava niinimetatud varilaevastikuga on aga üldiselt raske võidelda, välisministeeriumi sõnul tuleb näidata oma kohalolu.

Eesti võimud on vestelnud Mauritiusel asuva Kiwala omanikuga, kes on valmis koostööks. Juba praegu tegeletakse laevalt tuvastatud 40 puuduse kõrvaldamisega, sealhulgas meeskonna väljaõppega.

Kõige olulisem on aga saada laevale kindlustus ja leida, millise riigi alla laev kuulub. Seetõttu on transpordiamet pidevas suhtluses Kiwala endise lipuriigi Djiboutiga, kuid pole välistatud, et omanikud kannavad laeva mõne teise riigi registrisse. Endiselt pole aga selge, millal võiks laev Eesti territoriaalvetest lahkuda.

Transpordiameti merendusteenistuse direktor Kristjan Truu sõnul saab laev lahkuda alles siis, kui kordusülevaatus on läbitud.

"Kui ka kõik teised tehnilised puudused on laeval likvideeritud, mis seal siis reedel tuvastati kontrolli käigus, et siis juba on laeval võimalus teavitada meid sellest, meid laeva kutsuda ja saame siis kordusülevaatuse laevas teha. Ja siis vastavalt tulemustele laev siis kinnipidamise alt ka vabastada," ütles Truu.

Truu kinnitusel on laeval võimalik vajadusel ka varusid täiendada, kuid selle eest vastutab omanik. Eestile see mingisuguseid lisakulusid ei tekita. Merevägi turvab Kiwalat endiselt, kuid Kindral Kurvitsa asemel saadeti sinna miinijahtija Admiral Cowan.

Truu sõnul pole kellegi huvides, et Kiwala siit ilma loata minema sõidaks. Murekohaks on aga veel laeva edasine teekond. Läänemere idapool on ankrus kümneid aluseid, mis ootavad Venemaa sadamatesse pääsu. Enamik neist on halvas seisus ja pidevaks keskkonnaohuks.

Välisministeeriumi asekantsler Kerli Veski ütles, et varilaevastiku kindlustuse kontrollimine ongi üks ennetavaid võimalusi oma keskkonda ja taristut kaitsta. Teiseks oleks vaja suurendada monitoorimist.

"Suurendada ka laevade kohalolu ehk siis kui me räägime Läänemeres varilaevastiku laevadest, siis näidata oma kohalolu juba selleks, et öelda, et me jälgime. Me vaatame, mis sa siin teed, kuidas sa sõidad, kas sinu sõidutrajektoor on kuidagi omapärane, kas sa miskipärast peatud vales kohas, ankurdad vales kohas, me tuleme küsime, mis sa siin teed," sõnas Veski.

Samas peab olema tagatud navigeerimisvabadus, mistõttu on varilaevastikuga võitlemine keeruline.