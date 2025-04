Inglismaal korraldas politsei haarangu sadadesse juuksurisalongidesse

Politsei korraldas haarangu 265 peatänaval asuvasse ettevõttesse, kirjutab The Telegraph.

Riiklik kuritegevusamet (NCA) teatas, et haarakuid tehti ka küünesalongidesse ja e-sigareti poodidesse. Kümme kauplust suleti ja sulgemisi on oodata veelgi.

Paljud ettevõtted olid Türgi-stiilis juuksurisalongid, mida on viimastel aastatel Suurbritannia tänavatele üha rohkem tekkinud.

Enamik neist juuksurisalongidest on seaduslikud ettevõtted, kuid julgeolekueksperdid on hoiatanud, et Albaania ja Kurdi jõugud kasutavad mõnda neist inimkaubanduse, kaasaegse orjapidamise ja narkootikumide varjamiseks.

NCA teatas, et haarangute käigus arreteeriti 35 inimest. Samuti tuvastati 97 inimest, keda kahtlustati orjakaubanduse ohvriks langemises ja kes anti politsei kaitse alla.

Ametnikud andsid arestimiskorraldusi pangakontodele kogusummas üle miljoni naelsterlingi ning konfiskeerisid rohkem kui 40 000 naela sularaha, umbes 200 000 sigaretti, 7000 pakki tubakat ja enam kui 8000 ebaseaduslikku e-sigaretti.

Samuti avastati kaks kanepifarmi, milles oli kokku 150 taime.

NCA hinnangul teenitakse Ühendkuningriigis igal aastal kriminaalsel teel 12 miljardit naela.

"Kurjategijad kasutavad ebaseadusliku sularaha päritolu varjamiseks sageli sularahamahukaid ettevõtteid, nagu juuksurisalongid, e-sigarettide poed, küünesalongid, Ameerika-teemalised maiustuste poed ja autopesulad," märkis amet.