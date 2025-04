Detailne koalitsioonilepe valmib mai lõpuks

Koalitsiooniläbirääkimised käivad 12 valdkonnas ning neid veavad ministrid. Eesti 200 aseesimees Aleksei Jašin ütles, et üheks teemaks, mille üle vaieldakse, on tasuline kõrgharidus.

"Eesti 200 seisukohalt peab kindlasti jääma esimene bakalaureuse- ja magistrikraad eesti keeles tasuta, sest Eesti konkurentsivõime sõltub meie inimeste haridustasemest," lausus Jašin.

Jašini sõnul ollakse üksmeelel, et järgmisel aastal tõuseb õpetajate palk. Kui palju, see selgub riigieelarve koostamisel.

Majandusminister Erkki Keldo Reformierakonnast ütles, et raha on igas valdkonnas keeruline leida.

"Eriti veel olukorras, kus väga suur hulk rahast läheb kaitsesse, julgeolekusse. See tähendab, et kõik teised valdkonnad peavad raha leidma pigem enda seest reformide tegemisel ja efektiivsemaks muutumisel," nentis Keldo.

Jašini sõnul on läbirääkimistel üheks teemaks ka tervisekassa puudujäägi katmine.

"Kas ja kui palju on võimalik kaasata erasektorit ning kas ja kui palju on seda võimalik toetada riigieelarvest. Kolmandaks on audit, et kuhu üldse läheb tervishoiu raha," lausus Jašin.

Keldo sõnul on rohkem neid teemasid, milles ollakse üksmeelel.

"Näiteks majanduses meil on väga selge arusaam, et me liigume edasi teaduspõhise majandusega, kõrgema lisandväärtusega. Me oleme kokku leppinud, et me läheme kiirendama planeeringuid ja erinevaid protsesse. Samamoodi bürokraatia vähendamine," ütles Keldo.

Jaanus Karilaid Isamaast ütles, et Reformierakond on olnud pikka aega võimul ning probleeme, mida nüüd läbirääkimistel lahendatakse, oleks saanud vältida.

"Teiseks mulle tundub, et me oleme liikumas ühe partei poole. On aja küsimus, millal Eesti 200 liikmed hakkavad liituma Reformierakonnaga. Võib-olla me näeme ära ka Eesti vabariigis ühe partei võimu. Mis ometigi tähendab seda, et otsuseid peaks saama teha adekvaatselt ja kiiresti. Aga eks ole näha," lausus Karilaid.