Parimaks nooreks pärimusmuusikuks valiti torupillimängija Reinhold Omel

Tänavune parim noor pärimusmuusik on 17-aastane torupillivirtuoos Reinhold Omel. Viljandis pärimusmuusika keskuses toimunud võistumängimises osales 49 noort, kes õpivad pärimusmuusikat muusika- ja huvikoolis või eraõpetaja juures.

Kõlas 53 etteastet 49 noorelt pärimusmuusikult. Žüriile tuli ette kanda kaks eriilmelist eesti pärimusmuusika pillilugu. 17. korda toimunud konkursi võitis Heino Elleri muusikakooli esimese kursuse õpilane, torupillivirtuoos Reinhold Omel, keda juhendab Susanna Viktoria Mõtsmees.

"Torupilli mängitakse Eestis nii vähe pärimuslikult. Ja minu meelest on oluline seda tuntust levitada," ütles Omel.

Parima omaloomingu esitaja oli Kaisa Helena Jalak, kelle mandoliiniõpetaja Heino Elleri muusikakoolis on samuti Susanna Viktoria Mõtsmees. Heliloominguga tegeleb Kaisa juba mõnda aega.

"Ma arvan, et jääb alla 20 neid lugusid, aga neid ikka tuleb juurde. Igakord, kui koju saab, siis on ju lõbus natuke katsetada ja mitte teisi järgi teha," lausus Jalak.

Kokku hõisati välja 27 vanuse- ja pillirühma võitjat või eripreemia saajat. Žürii esimees Ants Johanson oli üllatunud, kui paljud noored on enda jaoks avastanud pärimusmuusika.

"Kui palju on keskendumist ja mängimise nautimist ja kuulajate nautimist. See jääbki üllatama. Selliseid imesid ei juhtuks, kui ei oleks õpetaja ja lapsevanema koostööd, nii et müts maha," ütles Johanson.