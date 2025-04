Kapo aastaraamatu fookuses on noored ja nendega seotud ohud

"Selge on see, et Venemaa on juba ammu aru saanud, et tal on oma brändi või märgiga probleem. Ehk Venemaa mõjutustegevuse eestvedajad on jäänud samaks ja nad pole uusi hakkajaid noori leidnud Eestist, mistõttu on pingutused nüüd sinna suunanud. Kui ajad on sellised nagu praegu, siis arusaadav, et üks kitsam sihtgrupp on noored vihased mehed, kes võiks midagi kurja saata," rääkis kaitsepolitseiameti büroojuht Harrys Puusepp esmaspäeval "Terevisioonis".

Ta selgitas, et mõjutustegevusega püütakse selliseid noori viia kaugemale kui nad muidu oma loomuliku elu käigus läheks.

"See pingutus on olnud pidev ja aastaid, kuid pole ülemäära hästi Venemaal õnnestunud. Oma rolli mängib ka see, et need, kes Vene maailmaga varem kaasa läksid, tegid seda muudel eesmärkidel kui neile sai selgeks 2022. aastal, kui Venemaa Ukrainale kallale läks. Omajagu oli neid, kes selle tõttu astusid välja. Paraku näeme, et on veel neid, keda see pole kohutanud ja pole ka heidutanud Venemaad ennast loobuma."

Puusepp lisas, et kui rääkida noori puudutavatest ohtudest, siis pole Venemaa ainus oht, vaid on ka muid äärmusluse viise, millega noored võivad uudishimust kaasa minna.

"Tänasel päeval on kusagil suhtlusvõrgustikus vastas inimesed, kes püüavad noori kaasa tõmmata äärmuslikesse ettevõtmistesse. Seetõttu on tähtis, et me suudaks võimalikult vara seda märgata ja ennetus on meie töös väga tähtis."

Puusepp ütles, et kuna Venemaa bränd on üsna toksiline, siis proovitakse alul noorteni jõuda teistel teemadel, näiteks läbi IT, keskkonna ja kliima. Ja alles hiljem jõutakse tegelike teemadeni.

Kapo aastaraamatus tuleb juttu ka islamiäärmuslusest, aga ka paremäärmuslusest. Puusepa sõnul on need teemad omavahel seotud.

"Neil on vastastikku võimendav toime. Kui üks peaks esile tõusma, võib prognoosida ka teise kasvu. Õnneks me jätkuvalt räägime ennetavas võtmes islamiäärmuslusest. Tõsi, Euroopas on islamiäärmuslusest tulenev terrorismioht kõrge, aga meil jätkuvalt madal. Samas on märke, mis viitavad, et see võib saada suuremaks probleemiks ka meil. Jätkuvalt saame öelda, et Eestis terrorirünnakut pole olnud, aga otsitakse äärmuslusele kandepinda ka siin."

Kaitsepolitseiamet tutvustab esmaspäeval oma värsket aastaraamatut, milles annab ülevaate ohupildist ning möödunud aastast. ERR.ee näitab kell 10.30 algavat aastaraamatut tutvustavat pressikonverentsi otsepildis.