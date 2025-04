Koalitsioon arutas põllumeestele suunatud soodustusi ja toetusi

Põllumajanduse- ja regionaalküsimuste arutelusid juhivad minister Hendrik Terras ja Riigikogu maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse. Eelmisel kohtumisel kuulati ekspertide arvamust. Tänased teemad olid toidujulgeolek ning omavalitsuste tugevdamine.

Maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse (RE) sõnul on põllumajanduse jaoks olulised nii innovatsioon kui ka ettevõtlustoetused.

"Et püsida konkurentsis ka hinna mõttes ning olla võimeline ka pakkuma head ja paremat kvaliteeti kui täna, oleks mõistlik kui saaks jätkata põllumeeste jaoks ka eridiisli soodustusega," sõnas Kruuse.

Kruuse sõnul jätkatakse põllumeestele ka erakorraliste toetuste maksmist kriiside puhul.

Sotsiaaldemokraat Anti Allas ütles, et alandada tuleks toiduainete käibemaksu.

"Absoluutselt miinimum oleks see, et vähemalt toiduainetel ei tõuseks käibemaks 22-lt 24-le protsendile, aga tegelikult oleks vaja laialdasemalt läbi viia see muutus ja poole võrra käibemaksu toiduainetel alandada. Hinnasurve vähendab meie kohaliku kauba tarbimist," ütles Allas.

Kruuse sõnul ei pruugi aga käibemaksu langetamine tuua soovitud tulemust.

"Isegi siis, kui mõni riik, näiteks Hispaania, viis toidu käibemaksu nullini, siis hinnad püsisid ainult hetke ja nad olid vanal tasemel tagasi. Tegelikult peaks siin leidam efektiivsemaid lahendusi, et konkurentsivõimes olla," ütles Kruuse.

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Terrase (Eesti 200) sõnul on vaja suunata investeeringuid väiksematesse omavalitsustesse, et sealset elukvaliteeti edendada.

"Seda me ka arutasime, et majandusmeetmetest suunata määrav osakaal siis kohalikesse omavalitsustesse, et neil oleks võimalik arendada ettevõtlust. Lõpuks, et kui sul on võimalik tööd teha ning saad endale ja lapsele toidu lauale panna, siis on võimalik seal paremini elada," ütles Terras.

Läbirääkimised põllumajanduse ja regionaalteemadel jätkuvad ning kolmapäeval arutatakse ühistranspordi tulevikku.