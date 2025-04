Kagu-Eesti peamiseks valimisteemaks tõotab saada piirkonna mahajäämus

Põlva-, Võru- ja Valgamaal on kokku 11 omavalitsust, millest suuremad, enam kui 10 000 elanikuga omavalitused on Valga, Põlva ja Võru vald ning Võru linn. Nendes kohtades, aga ka Tõrva ja Otepää vallas plaanib enamik suuremaid erakondi välja minna oma valimisnimekirjadega.

Kõige enesekindlamalt hindab praegu oma positsiooni Kagu-Eestis Eesti Rahvuslik Konservatiivne Erakond (EKRE), lubades kolme maakonna kõigis omavalitsustes nimekirjad välja panna.

"Välja lähme kõigis valdades ja oma nimekirjadega oma lippude all. Ja kui te vaatate siin ilmunud reitingut, siis me läheme väga optimistlikult vastu valimistele. Nimekirju praegu koostatakse, väga kõvad nimekirjad, eriti Võru vald, Võru linn. Head kandidaadid tulevad ka Valgas," rääkis EKRE Kagu-Eesti piirkonnajuht Mati Kuklane.

EKRE Kagu-Eesti ringkond on 1800 liikmega suurim ringkond kõigi erakondade seas. Mullu suvel lahvatanud erakonna sisetülist sai Kagu-Eesti piirkond vähe mõjutatud ning alates aasta algusest on Kagu-Eestis erakonda vastu võetud üle 130 uue liikme.

"Praegused maksud, et tõuseb maamaks, tõuseb automaks, tõuseb käibemaks - need ju tegelikult löövadki kõige enam just meie ääremaid ja meie piirkonda, nii et kõik taandub tegelikult meil sellele. Inimesed siin piirkonnas lihtsalt vaesuvad," sõnas Kuklane.

Piirkonna mahajäämusest ja vaesumisest rääkis ka riigikogu liige, Reformierakonna Valgamaa juht Maido Ruusmann.

"Kagu-Eestil ei ole majanduslikult ja demograafiliselt kõige hiilgavamad ajad ja seda me peame ka siis välja ütlema," tõdes ta.

Valimistele plaanitakse Ruusmanni sõnul minna oma erakonna nimekirjadega.

"Oma erakonna kaubamärgi ja nimega tuleb välja minna nii populaarsematel kui ka vähempopulaarsemad aegadel nii palju kui võimalik. Läheme välja Reformierakonna enda nimekirjadega."

Kui Keskerakonnas eelseisvate valimiste konkreetsed plaanid veel selguvad, siis näiteks Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kes on aastaid hoidnud võimu Võrus ja seal ka alati oma nimekirjaga väljas olnud, plaanib neil valimistel oma nimekirjad välja panna ka väiksemates omavalitsustes, kus senini on oldud pigem valimiliitudes. Täpselt sama plaanib ka erakond Isamaa.

"Enamustes kohtades on plaan ikkagi minna välja Isamaa nimekirjadega," kinnitas Isamaa Valgamaa piirkonna juht ja riigikogu liige Priit Sibul.

Peamiste sõnumitena kohalikel valimistel tõi ta välja haridusvõrgu teemad, mis on nii üleriiklik kui ka kohalik probleem. "Tervishoiuteemade kontekst, kas haiglad meil Valgas, Võrus, Põlvas jäävad, milliseid teenuseid osutama, ja kindlasti see ühistranspordi teema."

Põlva vallas on aga loomisel uus valimisliit, kes loodab haarata võimu praeguselt nelikliidult, kuhu kuuluvad Reformierakond, Keskerakond, Isamaa ja valimisliit Põlva Areng.