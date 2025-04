Tallinn kehtestas kergliikurite ja pisimopeedide kasutamisele reeglid

Määruse järgi peavad ettevõtjad tagama, et kõik renditavad kergliikurid ja jalgrattad vastavad kehtestatud nõuetele. Iga sõiduk peab olema varustatud ettevõtte ärinime ja kontakttelefoniga, et kasutajad ja ametiasutused saaksid vajadusel kiiresti ühendust võtta.

Renditavad kergliikurid peavad olema varustatud tehniliste lahendustega, mis võimaldavad rakendada kiiruse- ja parkimispiiranguid. Samuti tuleb ettevõtetel tagada, et nende sõidukite kasutus ja parkimine vastaksid nii liiklusseadusele kui ka Tallinna linna määrustele.

Kesklinnas on parkimine lubatud vaid ettenähtud aladel, mille asukohad määrab Tallinna transpordiamet. Keelatud on parkimine ühissõidukipeatuste läheduses, kitsastel kõnniteedel, sildadel, tunnelites ja ristmike juures, et tagada jalakäijate ja teiste liiklejate ohutus. Valesti pargitud sõidukite korral on ettevõtjad kohustatud need kolme tunni jooksul ümber paigutama, kui teade valesti parkimisest on saadud ajavahemikus 8–22.

Kesklinna teatud piirkondades kehtestatakse maksimaalne lubatud kiirus 20 kilomeetrit tunnis, et tagada ohutus tiheda liiklusega aladel. Vanalinnas ning koolide ja lasteaedade läheduses on lubatud maksimaalne kiirus 10–15 kilomeetrit tunnis, kusjuures haridusasutuste ümbruses kehtib piirang tööpäeviti kellaajal 7.30–18.00.

Nädalavahetuste öötundidel, reedest laupäevani kell 21–7, on maksimaalne lubatud kiirus 17 kilomeetrit tunnis.

Üldised parkimist ja kiirusepiiranguid puudutavad nõuded jõustuvad 14 päeva pärast määruse avaldamist Riigi Teatajas ehk eelduslikult mai alguses, detailsemad erisused 30 päeva möödumisel avaldamisest.

Uute nõuete täitmist hakkab kontrollima Tallinna munitsipaalpolitsei amet.

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) märkis, et määruse vastuvõtmine loob selge regulatsiooni ning lõpetab olukorra, kus linna ootused ja teenusepakkujate vastutus olid ebamäärased.

"Meie eesmärk on tagada jalakäijate, eeskätt laste ja eakate turvalisus, mistõttu peavad ettevõtjad leppima madalamate piirkiirustega ja parkimispiirangutega," ütles Ossinovski. "Ehkki järelevalvet kõnniteel sõitmise ja muude seaduse nõuete üle linn teostada ei saa, seame määrusega rendifirmadele kohustuse rakendada omapoolseid meetmeid, et nende teenuse kasutamine oleks ohutu ja seaduslik. Nüüd on mängureeglid paigas ja töötame edasi kõiki liiklejaid arvestava linnaruumi poole, kus elanikud tunnevad end turvaliselt ja kergliikurid on ohutu osa tänavapildist."

Neljapäeval, enne määruse kinnitamist ütles Tallinna transpordivaldkonna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa), et arutelu käigus väljendasid turuosalised muret nõuete jõustumise tempo osas. "Turuosalised on küsinud 60–90 päeva jõustumise osas. Linnavalitsus näeb, et tegelikult saab ka ambitsioonikamalt rakendada nõudeid."

Pärast määruse kinnitamist avaldas Järvan aga muret seoses seadusemuudatuse peatamisega, mis annaks kohalikele omavalitsustele õiguse reguleerida renditavate kergliikurite piirarvu.

"Samas teeb murelikuks, et kliimaministeerium on peatanud seadusemuudatuse ettevalmistamise, mis annaks kohalikele omavalitsustele õiguse reguleerida renditavate kergliikurite piirarvu. Tallinna jaoks on see väga oluline, sest just ülepakkumine ja sellega kaasnev korratu parkimine on olnud peamised murekohad," rääkis Järvan.