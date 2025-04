Bloomberg: USA ei ühine G7 Sumõ pommitamise hukkamõistva avaldusega

Donald Trumpi administratsioon teavitas väljaande allikate sõnul liitlasi, et ei ühine rünnakut hukkamõistva avaldusega, "püüdes säilitada ruumi rahukõnelusteks", samal ajal kui Valge Maja ja Kremli vahelised kontaktid jätkuvad.

Märgitakse, et Kanada, mis on tänavu G7 eesistuja, teavitas oma partnereid, et USA osavõtuta on sellist avaldust võimatu teha.

G7 avalduse eelnõus, mida Bloomberg nägi, öeldakse, et löök Sumõle tõendab Venemaa otsusekindlust sõda jätkata.

Venemaa tulistas hiljuti Ukraina Sumõ linna pihta kaks ballistilist raketti, millest üks oli kobarmoonaga. Löögis hukkus vähemalt 35 ja sai vigastada 119 inimest, sealhulgas lapsi.

Donald Trump nimetas lööki õudseks, kuid ütles üksikasju avaldamata, et talle öeldi, et Venemaa tegi vea.

Kuigi Trump jätkab aktiivselt sõja lõpetamiseks kokkuleppe otsimist, lükkas Trump taas süü juhtunu eest oma eelkäijale Joe Bidenile ja Volodõmõr Zelenskile.

Ukrainlasi tapvat Venemaad tuleb survestada, et see lõpetaks ukrainlaste vastu suunatud kuritegude toimepanemise, kommenteeris Venemaa rünnakut Sumõle EL-i välispoliitikajuht Kaja Kallas.