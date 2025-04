Kanada uuelt peaministrilt oodatakse Donald Trumpi ohjeldamist

Võidukõnes lubas Kanada peaminister Mark Carney, et pingutab ühtse ja tugeva riigi nimel. Carney ei jätnud mainimata ka suhteid Ameerika Ühendriikidega.

"Nagu ma olen juba kuid hoiatanud. Ameerika tahab meie maad, meie ressursse, meie vett, meie riiki. Ei iial. Kuid need pole tühised ähvardused. President Trump tahab meid murda, et Ameerika saaks meid endale," sõnas Kanada uus peaminister.

Just Ameerika Ühendriigid kujunesid tänavuste valimiste üheks peamiseks teemaks. Veel valimispäeval kordas Donald Trump, et Kanadast peaks saama USA 51. osariik.

"Ma ei usu, et USA meid annekteerib, aga see, et Donald Trump sellest pidevalt räägib, ajab mu südame pahaks. See on väga lugupidamatu. Pärast sellist suhet, mis meil oli. See pole küll alati olnud parim, kuid me oleme olnud teineteise jaoks olemas," sõnas Carney valija David.

"Minu mõtted Donald Trumpi kohta ei ole koguperesaate jaoks sobilikud. Seega ma ei ütle midagi enamat," ütles Judy ERR-ile.

Valijad usuvad, et Carney tuleb Trumpiga toime ning on tugev ka majanduses. Kuid vähem kui kaks kuud peaministri ametit pidanud Careneyt soovitakse veel paremini tundma õppida.

"Ausalt öeldes ei tea ma temast piisavalt. Minu arusaamist mööda on ta pankur ja tema huvi on status quo säilitamine," lausus valija Rostam.

"Ta ei ole nii halb kui Pierre Poilievre ja ta ei ole nii halb kui Trump. Ma ei tea temast tegelikult palju," lisas valija Jim.

"Ta on osa eliidist ja väga seotud Bay Streetiga ja Kanada jõukatega. Arvan, et ta ei mõista tavainimese vajadusi, kuid ma arvan, et tema poliitika võib olla majandusele parem kui konservatiivide partei juhi oma, kelle nime ma ei maini," sõnas Judy.

Mark Carney oli lubanud Washingtonile tollide osas karmi lähenemist ja öelnud, et Kanada peab kulutama miljardeid, et vähendada oma sõltuvust USA-st. Kuid paremtsentristlikud konservatiivid, kes nõudsid muutusi pärast enam kui üheksa aastat liberaalide valitsemist, näitasid valimiste eel ootamatut jõudu.

Vähemusvalitsused Kanadas kestavad harva kauem kui 2,5 aastat.