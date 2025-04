ERR Torontos: konservatiivide populaarsuse languse taga nähakse Trumpi

ERR-i korrespondent Laura Kalam sõnas "Aktuaalsele kaamerale", et valimisaktiivsuse tõus on suuresti seotud USA president Donald Trumpiga, kes on paljud konservatiivid pannud oma arvamust muutma.

Üleriigilised küsitlused ennustavad võitu peaminister Mark Carney juhitud liberaalidele.

"Usun, et Mark Carney on Kanadale parim valik viimase 50 aasta jooksul," ütles kanadalasest liberaalide toetaja Lino.

Toetajad näevad 60-aastases Carneys tasakaalukust. Lisaks usutakse, et tema kogemus keskpanga juhina tuleb kasuks suhtluses Ameerika Ühendriikide president Donald Trumpiga.

"Arvan, et vajame praegu otsustavat juhtimist. Vajame kedagi, kes mõistaks maailma ja maailma dünaamikat majanduslikust vaatenurgast. Usun, et ta on sotsiaalselt liberaalne ja fiskaalselt konservatiivne, seda ajal, mil me seda kõige rohkem vajame," selgitas liberaal Jacques.

Ka Maggie arvates, et Carney näol tegu tugeva juhiga, kes saab aru, mis teda ees ootab.

"Peame Kanada tugevaks muutma, valmistama oma tooteid siin Kanadas. Et me ei peaks USA-le lootma. Oleme neile liiga palju tuginenud. Me saame luua uusi sõprussuhteid teiste riikidega," lausus Maggie.

Viimaste küsitluste põhjal on liberaalide edu konservatiivide ees neli protsenti, mis oleks piisav enamusvalitsuse moodustamiseks.

Konservatiivide esindaja Pierre Poilievre (vasakul) ja liberaalide esindaja Mark Carney (paremal). Autor/allikas: SCANPIX/Pool via REUTERS/Christopher Katsarov

Konservatiivide juht Pierre Poilievre ei ole mõtet peaministri ametist veel maha matnud. 45-aastase Poilievre edusse usuvad ka tema partei valijad, kes on ligi kümme aastat võimul olnud liberaalidest väsinud.

"Olen olnud suurema osa oma elust konservatiivne. Olen jälginud, mis siin riigis toimub. Liberaalid on siia riiki lasknud liiga palju inimesi," ütles konservatiivide toetaja Barry. "Ta on eluaegne poliitik. Ta on väga pühendunud sellele, mida ta teeb. Küsiks vastu, kes on Mark Carney?"

Konservatiivid janunevad muutuse järele, mida nende sõnul Poilievre'i poliitika ka pakub.

"Tahame, et noortel oleks tagatud elupaik ja töökoht. Mitte ainult töökohad valitsuses, kus nad saavad oma perede jaoks säästa," sõnas Liz.

Konservatiivide populaarsuse languse taga nähakse suurest Donald Trumpi tegevusi. Trump kordas ka esmaspäeval oma soovi, et Kanada võiks saada USA 51. osariigiks

ERR-i korrespondent Laura Kalam, kes hetkel viibib Torontos valimistekeerises, kinnitas "Aktuaalsele kaamerale, et Trump on sekkunud teise riigi valimistesse ja seda tugevalt mõjutanud.

"Kanada valimistest rääkides ei saa üle ega ümber Ameerika Ühendriikidest. Nimelt siis USA president Donald Trump tegi esmaspäeva hommikul sotsiaalmeedias postituse, kus soovis kõigile Kanada inimestele valimispäeva puhul edu, aga sellega ta ei piirdunud. Ta korrutas seda, mida ta on varasemalt öelnud, et Kanadast peaks saama Ameerika 51. osariik. Konservatiivide juht Pierre Poilievre vastas sellele väga kiiresti ja ütles, et Kanada on suveräänne ja vaba ning lisas, et Trump ei tohiks Kanada valimistes sekkuda," ütles Kalam.

Good luck to the Great people of Canada. Elect the man who has the strength and wisdom to cut your taxes in half, increase your military power, for free, to the highest level in the World, have your Car, Steel, Aluminum, Lumber, Energy, and all other businesses, QUADRUPLE in… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 28, 2025

Poilievre kutsus ka kõiki Kanada inimesi muutuse poolt hääletama, et USA-le vastu astuda.

"Trumpi suhtumine Kanada suunas on eelkõige motiveerinud palju liberaale ja kõik üles äratanud peaminister Mark Carney suhtes, et Kanada peab olema ühtne ja kõik Ameerikas toimuv ei peatu piiri peal ning kuigi seal võib ühiskond olla suundumas lõhenemise poole, siis Kanadas seda kindlasti ei juhtu. Oodatakse igal juhul väga kõrget valimisaktiivsust," lõpetas Kalam.