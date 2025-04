Uusküla: riskistsenaarium majandusprognoosis on väga tõenäoline

Rahandusministeeriumi tänavuse aasta prognoos läheb üldjoontes kokku teiste prognoosimajade näitajatega, leiab Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Kuid järgmise aasta prognoosidest on tõepärasem lisastsenaarium, kus on arvesse võetud ka maksude, tollisõja ja kaitsekulutuste mõjusid.

"Sellline väike riskistsenaarium, mis on rahandusministeeriumi prognoosis, on väga tõenäoline. Teistpidi maksudega on samamoodi, et on suures plaanis ära otsustatud, mismoodi järgmise aasta eelarve hakkab välja nägema, on otsustatud põhimõtteliselt kaitsekulutuse suurendamine järgmiseks aastaks," ütles Uusküla "Aktuaalsele kaamerale".

"Kui hästi läheb, siis valitsus suudab need relvaostud teha vastuostudega. Niimoodi, et ka meie nõudlus kasvab. Sellepärast, et teised riigid ostavad Eesti kaupu vastu. Mis tähendab seda, et nõudlus kasvab, see tähendab seda, et eelarvedefitsiit on oluliselt suuremas puudujäägis kui ta praegu esimeses prognoosi tabelis välja paistab," sõnas Uusküla.

Rahandusministeerium ootab kevadise majandusprognoosi kohaselt tänavu 1,7-protsendilist majanduskasvu. Tuleval aastal prognoosib ministeerium majanduskasvu kiirenemist 2,5 protsendini.