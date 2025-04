Jürgen Ligi: minu ülesanne on inimesi rahustada

Jürgen Ligi (RE) sõnas "Aktuaalses kaameras", et tema ülesanne rahandusministrina on inimesi rahustada, kuna ei valitsus ega rahvas ise hinnatõusu muuta ei saa.

Rääkides riskistsenaariumist - kas on ka välja arvutatud, mis numbritest me räägime, kui me arvestame sinna juurde ka viis protsenti riigikaitsekuludele ja ka tõusvad maksud ning võib-olla veel mingisugused ootamatused? Me ei tea, kuidas Donald Trump käituda võib edaspidi.

No eelarve kohapealt on pingutusega väga raske, aga majanduse kohapealt on ikkagi olukord tunduvalt paranenud. Tegelikult meil on olnud juba aasta otsa majanduskasvu kvartalivõrdluses ja me oleme ikkagi valguse käes, mitte enam selles pimeduses, kus kõik kirusid ja tootsid halbu uudiseid, kuigi majandus iseenesest sügavas augus ei olnud üldse.

Aga mis see number on? Arvestame nüüd need tollid ka igaks juhuks, et mitte 1,7 protsenti, vaid 1,3 protsenti ja kui me paneme sinna nüüd viis protsenti kaitsekulutusi ja laekuvad uued maksud, siis mis see majanduskasvu number tegelikult olla võiks?

Kaitsekulud iseenesest tegelikult majanduskasvu väga jõua. Põhimõtteliselt ikkagi kaitsekulud pigem praegu jahutavad majandust, sest me teeme kiireid oste välismaalt. Üldjoontes on meie majandust pidurdanud ka see, et me oleme vähendanud eelarvedefitsiiti, mida me peame igal juhul tegema, aga üldjoontes halamiseks ei ole nii palju põhjust, nagu varem on olnud. Kindlasti peavad pettuma need, kes on rääkinud, kuidas valitsus ikkagi majanduse põhja laseb ja maksutõusud automaatselt tähendavad majanduslangust.

No eelarve tegemine ei saa olema lihtne. Te ütlesite ka, et mingisugustest unistustest tuleb meil loobuda. Mis on teie hinnangul see, millest meil tuleb loobuda tehes seda eelarvet ühiskonnana?

Ma mõtlen praegu sellele, et rahustada neid, kes soovib endale mingit maja ehitada. Me peame selliseid asju edasi lükkama. Selliseid saadikud on olemas, kellega ma pean vaeva nägema. Nendel on kindel ettekujutus, et riik hakkab nüüd endale ehitama ja see ei ole võimalik. Palgafondid tegelikult jäävad väiksemaks, mitte ei lähe suuremaks. See on see unistuste edasilükkamine.

Igal juhul ka vähendame personali tasapisi, aga minu soov on muidugi, et me teeksime seda valikuliste struktuursete reformidega, mitte mehaanilselt.

Te olete inimestele öelnud ja ka varasemalt "Aktuaalses kaameras", et me oleme rohkem masendunud kui vaja, et tegelikult läheb majandusel hästi. Te olete ka tavainimestele öelnud, et tõstke oma sissetulekuid.

Ei. Nii ma ei ole öelnud. Ma olen öelnud, et ei tasu asja üle halada kogu aeg.

Aga inimesed tunnevad, et nad on ikkagi jäänud vaeseks.

Ma tean seda.

Mida te neile ütlete? Kõik ei saa minna ja teha seitset erinevat tööd.

Minu ülesanne on siiski rahustada, et kulla inimesed, kui te ei saa hinnatõusu muuta ja valitsus ka ei saa, et siis ei maksta sellele panustada. Tuleb vaadata, kas sissetuleku kasv on selles tempos või sissetulek üldse ei lange. Nendel, kellel jääb sissetulek paigale, on muidugi väga raske, aga ma räägin suurtest numbritest ja üldiselt ka sel aastal ostujõud kodanikel kasvab, kuna pensionid siiski kosuvad kiiresti, palgasaajatel ei lähe nüüd palga poolest küll hästi, aga näiteks Euribori langus on väga oluline pere sissetulekule.