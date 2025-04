Iraan ja USA pidasid Roomas tuumakõnelusi

Iraan ja USA pidasid laupäeval Roomas tuumakõneluste teise vooru, et lahendada aastakümneid kestnud vaidlus Teherani tuumaprogrammi üle. USA president Donald Trumpi on ähvardanud diplomaatia ebaõnnestumise korral sõjategevusega.

Iraani delegatsioon eesotsas välisminister Abbas Araghchiga saabus laupäeval Rooma, et osaleda Omaani vahendatud läbirääkimistel koos USA Lähis-Ida eriesindaja Steve Witkoffiga, edastas Iraani riigitelevisioon.

Omaani vahendatud läbirääkimised Iraani ja USA delegatsiooni vahel algasid umbes kell 11.30 kohaliku aja järgi ning kestsid umbes neli tundi, teatas Iraani riigimeedia laupäeval.

Riigid leppisid kokku, et järgmisel nädalal peetakse kõneluste järgmine voor, kirjutab Reuters.

Trump ütles reedel, et USA soov on, et Iraanil ei oleks tuumarelva.

"Ma olen lihtsalt selle poolt, et Iraanil ei oleks tuumarelva. Neil ei saa olla tuumarelva. Ma tahan, et Iraan oleks suurepärane ja jõukas," sõnas Trump.

Esimene läbirääkimiste voor peeti läinud nädalal Omaani pealinnas Masqatis.

Lääneriigid, sealhulgas USA, on juba ammu süüdistanud Iraani tuumarelva omandamises. Teheran on aga seda järjekindlalt eitanud, väites, et tema tuumaprogramm on rahumeelne ning tsiviilotstarbeline.

Alates 2019. aastast on Iraan ületanud uraani rikastamise kokkulepitud mahu piire. Riigi uraani varud on lääne sõnul palju suuremad kui on tsiviilenergiaprogrammi jaoks vaja.

ÜRO tuumajärelevalveagentuur (IAEA) teatas möödunud aastal, et Iraanil on hinnanguliselt rikastatud uraani varu 27 korda rohkem kui lepiti kokku 2015. aasta leppes Teherani ja maailma suurvõimude vahel.

Trump viis oma esimesel ametiajal 2018. aastal Ühendriigid Iraani ja suurriikide tuumaleppest välja ning taastas sanktsioonid.

Pärast jaanuaris Valgesse Majja naasmist ähvardas Trump Teherani maksimaalse survega. Märtsis saatis ta Iraani kõrgeimale juhile ajatolla Ali Khameneile kirja, kutsudes riiki kõnelustele, kuid ähvardades sõjaliste sammudega, kui need ei peaks tulemust andma.

Teherani ja Washingtoni vahel puuduvad diplomaatilised suhted juba alates 1979. aastal Iraanis toimunud islamirevolutsioonist.

Nädal tagasi kohtusid riikide delegatsioonid Omaanis. Mõlemad pooled nimetasid kõneluste avavooru konstruktiivseks.

Reuters märgib anonüümsetele allikatele viidates, et Iisrael ei ole välistanud lähikuudel rünnakut Iraani tuumarajatiste vastu.