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Allikas: Trump, Vance ja Iraani spiiker allkirjastasid lepingu sõja lõpetamiseks

Välismaa
Keskel istub Iraani parlamendi spiiker Mohammad-Bagher Ghalibaf
Keskel istub Iraani parlamendi spiiker Mohammad-Bagher Ghalibaf Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Hamed Malekpour/Islamic consulta
Välismaa

USA president Donald Trump, asepresident JD Vance ja Iraani parlamendi spiiker Mohammad Bagher Ghalibaf allkirjastasid elektrooniliselt lepingu Lähis-Ida sõja lõpetamiseks, teatas esmaspäeval Ühendriikide valitsuse kõrge ametnik.

"President soovis sellele isiklikult alla kirjutada, sest tahtis näidata oma pühendumust selle eduka lahenduseni viimisel," ütles anonüümsust palunud ametnik ajakirjanikele telefonivestluses.

Allikas lükkas ümber ka Teherani väited, mille kohaselt vabastab USA kohe Iraani külmutatud varad. Allika sõnul ei ole USA ega ükski teine riik vabastanud vähimatki osa varadest.

Trump omakorda kordas esmaspäeval Prantsusmaal G7 riikide kohtumisel, et Hormuzi väin on alates reedest täielikult avatud.

Trump ütles veel, et nafta hind on langenud ning aktsiaturud on samal ajal tugevasti tõusnud. Tema sõnul liiguvad naftahinnad tagasi taseme poole, mis valitses enne sõja puhkemist, kuigi pole veel täielikult sinna jõudnud.

Trump rõhutas, et tema hinnangul oli kogu konflikti peamine eesmärk takistada Iraanil tuumarelva omandamist. Ta väitis, et see eesmärk on nüüdseks saavutatud ning Iraan ei saa tuumarelva. Trump lisas, et pärast Iraani kriisi lahendamist kavatseb ta pöörata suuremat tähelepanu Venemaa ja Ukraina vahelisele sõjale.

Allikate teatel juhivad reedel Genfis toimuval lepingu ametliku allkirjastamise tseremoonial USA delegatsiooni Vance, presidendi erisaadik Steve Witkoff ja Trumpi väimees Jared Kushner, vahendas The Telegraph.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, The Telegraph

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