Iraan tulistas Omaani lahes kahe USA laeva suunas hoiatusrakette

Riikliku uudisteagentuuri IRNA edastatud avalduses öeldakse, et kaks hävitajat lahkus Omaani lahest pärast seda, kui "Iraani vägi tulistas hoiatusrakette".

Sõjaväe teatel oli operatsioon vastuseks "Ühendriikide terroristlike mereväejõudude poolt toime pandud meresõidualastele rikkumistele ja ahistamisele ning kaubalaevade ja naftatankerite kaaperdamisele".

USA keskväejuhatus (Centcom) eitas kiiresti intsidendi toimumist.

"Iraani väed EI rünnanud ega tulistanud USA mereväe sõjalaevu. See oleks relvarahu ränk rikkumine."

Keskväejuhatus teatas, et nende väed "jätkavad vaba tegutsemist piirkondlikes vetes" ja jõustavad USA vastublokaadi Iraani sadamatele.

Tegemist on värskeima vahejuhtumiga, mis on kõigutanud 8. aprillil välja kuulutatud relvarahu, mis on suures osas peatanud vaenutegevuse Iraani ning Ühendriikide ja Iisraeli vahel pärast 28. veebruaril puhkenud sõda, kui liitlasväed ründasid Iraani.

Püüdlused sõja lõpetamiseks otseste ja vahendatud kõneluste kaudu on seni ebaõnnestunud.

USA välisminister Marco Rubio ütles kolmapäeval, et Washington "ei vii enam läbi pidevaid rünnakuid" Iraani vastu, kuna operatsioon Epic Fury on lõppenud.

Ta lisas, et Ühendriigid on hävitanud selle, mis Iraanil oli õhujõududest alles jäänud, ning samuti kogu nende tavapärase mereväe.

Iraan on alates sõja puhkemisest kehtestanud mereblokaadi Hormuzi väinale, strateegilisele veeteele, mis ühendab Pärsia lahte India ookeaniga.

Ühendriigid kehtestasid hiljem oma blokaadi Iraani sadamatele.