Tuhanded meeleavaldajad protestisid taas Donald Trumpi vastu

Valge Maja ette kogunes nädalavahetusel nii neid, kes on tänavatel protestinud aastakümneid, kui ka neid, kelle jaoks oli tegemist elu esimese meeleavaldusega.

"Olen osalenud paljudel protestidel alates 1967. aastast, kui olin kolledžis üliõpilane. Toona protestisin Vietnami sõja vastu. See siin on minu arvates aga neist kõige olulisem, sest demokraatia on ohus," sõnas Kenneth.

Meeleavaldaja Robert ei ole kunagi protestidesse uskunud, kuid tuli kohale, kuna ei näe muud võimalust on häält kuuldavaks teha.

"Ma pole tegelikult kunagi protestidesse uskunud. Ma teenisin Vietnami sõjas. Ja ma tean, et siis oli tohutult meeleavaldusi. Mulle on räägitud, et protestil oli väga tugev mõju, muutes avalikkuse meeleolu, aidates kaasa sõja lõpetamisele. Olen siin, sest mulle on öeldud, et sellest on kasu ja praegu ma ei näe ka muud võimalust," ütles Robert.

Meeleavaldajad heidavad presidendile ette tema tegevust nii riigi sotsiaal-, majandus- kui ka välispoliitikas.

"Fašist!", "Häbi sul olgu!" ja "Kao meie majast välja!" on vaid mõned loosungid, mida Trumpi vastu kasutatakse.

Trumpi toetajatele jäävad nüüdseks juba iganädalased protestid aga arusaamatuks.

"See on suur tohuvabohu, ma ei saa tegelikult aru, mis neid meeleavaldajaid ühendab. Paljudel neil endil on lahkarvamusi. Ma olen Trumpi toetaja. Trumpi alternatiiviks oleks olnud Kamala Harris, aga kui Kamala Harris oleks president, siis kui palju oleks olukord praegu teistsugune? Mulle tundub, et nad protestiksid täpselt samamoodi," sõnas Trumpi pooldaja Mark.

"Mille poolt või vastu nad tegelikult protestivad? Näete siin LGBTQ+ kogukonda toetamas Palestiinat. Nad ei saa aru, et kui nad oleksid Palestiinas, tapetaks nad seal lihtsalt ära," ütles Michael.

Kuigi meeleavaldustes ei nähta ehk kohest mõju, loodavad demokraadid pikemas plaanis üles kerkinud rahulolematusest kasu lõigata.

Meeleavaldaja Kenneth loodab, et demokraadid suudavad vähemalt vahevalimistel ning suurema osa võimust endale haarata.

"Senati kohta ei oska öelda, see võib osutuda raskeks, aga esindajatekoda oleks suur edasiminek," sõnas Kenneth.

"Ma arvan, et mõned inimesed, kes hääletasid president Trumpi poolt, tunnevad nüüd kahetsust, seda tema tegude pärast. Mõned neist kaotamas oma töö ja elatise. Nad ei uskunud, et see nii lõppeb," lausus meeleavalduses osalenud Mike.

Ühes ollakse aga üksmeelel: poliitiline temperatuur on tõusnud lakke ning jahtumist pole veel oodata.

Ühtlasi ei ole ei meeleavaldajad ega ka Trumpi pooldajad varem säärast lõhestumist kogenud.

"Räägime mitmekesisusest ja sellest, kuidas see on tugevuseks. Tõde aga on, et ühtsus on tugevuseks. Me kõik võime olla erinevat värvi, erineva taustaga, kuid me peame uskuma ühte asja ja see on Ameerika eesmärk, Ameerika standard. Kui me räägime mitmekesisusest ja mõtleme selle all, et võime uskuda, mõelda ja teha mida tahame ja rääkida oma riigi kohta halvasti, siis see ainult lõhestab meie riiki," ütles üks Trumpi toetaja.

Lisaks tunnevad Trumpi pooldajad ka hirmu, kuna on väidetavalt mitmel korral rünnakute ohvriks langenud.

"Koos abikaasaga vaatame alati teineteise seljatagust, sest meid on rünnatud. Meie pihta on mune loobitud. Mõnikord on ratturid ohtlikud, sest nad teesklevad, et kogemata sõidavad teile otsa, kuid tegelikult teevad haiget," sõnas Mike.

Kui pool ameeriklastest on meeleheitel, siis kiidab 45% valijatest president Trumpi tegevuse aga heaks.

"Nad ei ole enam vabariiklased, see pole Lincolni partei. Nad on MAGA ja nad ei tee Ameerikat taas suureks. Kõik, mida nad ütlevad oma tegevuse ratsionaliseerimiseks, ei ole tegelikult see, mida nad päriselt teevad. Peate neid hindama tulemuste järgi," tõi välja meeleavaldaja Maryann.

"Ma ei suuda uskuda, et pole veel 100 päevagi möödas, aga mulle tundub, et neljast aastast ei piisa. Ma arvan, et ta peaks uuesti kandideerima 2028. aastal. Ma arvan, et ta vajab kolmandat ametiaega ja kui soovite, et asi oleks ausam, siis las Obama ja Trump kandideerivad koos," sõnas Mark.