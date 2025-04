Trump nõudis taas rahapoliitika leevendamist ja kritiseeris Powelli

Trump viitas märtsikuu inflatsiooniandmetele (Trump kehtestas tariifid aga alles aprillis) ning kordas oma nõudmist, et Powell langetaks intressimäärasid. Trump ütles, et Powell on alati olnud hilineja ning nimetas teda hädavareseks.

Trump on ka varem süüdistanud föderaalreservi juhti intressimäärade langetamisega venitamises. Powell on aga Trumpi tollide suhtes kriitiline.

Trumpi jätkuv kriitika Powelli aadressil lükkas Wall Streeti punasesse ning dollar jätkas nõrgenemist. Riigivõlakirjade tootlus tõusis, mure inflatsioonisurve pärast riigis kasvab.

USA presidentidel ei ole föderaalreservi esimeeste üle otsest võimu. Kui Trump tahab Powellist vabaneda, peab ta algamata pikaldase tagandamisprotsessi ja tõestama, et tal on selleks alust. USA võimud pole aga Powelli tagandamiseks veel samme astunud.

Ka varem Powelli toetanud riikliku majandusnõukogu direktor Kevin Hassett ei astu enam tema kaitseks välja. Hassett on varem öelnud, et valitsus austab föderaalreservi sõltumatust. Eelmise nädala lõpus aga seletas Hassett, et administratsioon jätkab Powelli ja tema staatusega seotud küsimuse uurimist

Powelli praegune ametiaeg lõpeb 2026. aasta mais. Powell on omalt poolt rõhutanud, et föderaalreservi juhi vallandamine ei ole seadusega lubatud.