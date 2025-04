Sõja 1153. päev: Ukraina teatas löögist Vene droonide stardiplatsi pihta Kurski oblastis

Foto: SCANPIX/EPA/PRESS SERVICE OF THE 93RD SEPARATE MECHANIZED BRIGADE HANDOUT

Foto: SCANPIX/EPA/PRESS SERVICE OF THE 93RD SEPARATE MECHANIZED BRIGADE HANDOUT

Oluline esmaspäeval, 21. aprillil kell 20.24:

- Trump loodab Vene-Ukraina rahulepet juba lähiajal;

- Venemaa asus taas Ukraina pihta rakette ja droone laskma;

- WSJ: Trumpi rahuettepanekud panevad Ukraina surve alla;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 670 sõdurit.

Zelenski: Ukraina esindus peab kolmapäeval Londonis relvarahukõnelusi

Ukraina delegatsioon läheb kolmapäeval Londonisse relvarahukõnelusi pidama, ütles president Volodõmõr Zelenski esmaspäeval.

"Juba sel kolmapäeval teevad meie esindajad tööd Londonis. Ukraina, Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja USA – me oleme valmis liikuma edasi nii konstruktiivselt kui võimalik," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

Ukraina teatas löögist Vene droonide stardiplatsi pihta Kurski oblastis

Ukraina õhujõud teatasid esmaspäeval, et andsid 19. aprillil löögi Vene sissetungijate kasutatud droonide stardiplatsi pihta. Ukraina teatas, et rünnakus hukkus kuni 20 Vene droonioperaatorit.

Trump loodab Vene-Ukraina rahulepet juba lähiajal

USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et loodab Venemaa ja Ukraina rahulepingut eeloleval nädalal ning lubas mõlemale vaenupoolele suurt äri Ameerika Ühendriikidega, kui rahus kokku lepitakse.

"Loodetavasti teevad Venemaa ja Ukraina sel nädalal kokkuleppe," postitas Trump oma suhtlusvõrgustikku Truth Social.

USA riigipea ei avaldanud üksikasju rahukõneluste edenemise kohta, mida Washington on püüdnud edendada alates sellest, kui Trump jaanuaris Joe Bidenilt presidendiameti üle võttis.

"Mõlemad hakkavad siis tegema suurt äri Ühendriikidega, mis on õitsev majandus, ja teenivad varanduse," lisas USA president.

Valge Maja ei lisanud presidendi sõnadele esialgu üksikasju.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski süüdistas pühapäeval Venemaad enda väljakuulutatud lihavõtterelvarahu rikkumises ligi 3000 korral, kuid tegi ettepaneku pikendada õhurünnakute pausi pärast päeva, mil kogu Ukrainas polnud õhuhäireid.

Venemaa president Vladimir Putin kuulutas ülestõusmispühade laupäeval välja enam kui 24 tunni kestva relvarahu.

"Vene armee on Putini relvarahu rikkunud üle 2935 korra," ütles Zelenski sotsiaalmeedias, viidates relvajõudude juhataja Oleksandr Sõrskõi esitatud andmetele.

"Täna pole õhuhäireid olnud," lisas president samas ja tegi ettepaneku lõpetada kõik kaugrünnakud tsiviiltaristu vastu vähemalt 30 päevaks.

USA välisministeerium teatas pühapäeval, et tervitaks Ukraina ja Venemaa vahelise lihavõtterelvarahu pikendamist.

"Oleme näinud president Putini teadaannet ajutise relvarahu kohta lihavõtete ajal. Jääme pühendunuks täieliku ja kõikehõlmava relvarahu saavutamisele. Tervitaksime relvarahu pikendamist ka pärast pühapäeva," ütles pressiesindaja.

USA välisminister Marco Rubio ütles lõppenud nädalavahetusel, et Washington loobub rahulepingu vahendamisest, kui lähitulevikus selget edu ei saavutata.

Samal ajal ütles USA asepresident JD Vance oma Rooma visiidi ajal, et Ühendriigid loodavad võimalusele Ukrainas rahu saavutada.

Venemaa asus taas Ukraina pihta rakette ja droone laskma

Venemaa relvajõud asusid esmaspäeva varahommikul, pärast Vene režiimijuhi Vladimir Putini välja kuulutatud ühepäevase lihavõttepühade relvarahu lõppu, taas Ukrainat rakettide ja droonidega ründama.

Ukraina õhujõud teatas, et Venemaa saatis Ukraina suunas öö jooksul 96 drooni ja kolm raketti, põhjustades kahju Harkivi, Dnipropetrovski ja Tšerkassõ oblastis. Õhutõrjeüksused tulistasid alla 42 Vene drooni ja veel 47 drooni suunati ümber elektroonilise sõjapidamise vahenditega.

Nii Kiiev kui Moskva süüdistasid teineteist tuhandetes rünnakutes, millega ühepäevast vaherahu rikuti.

Kuigi pühapäeval Ukrainas õhuhäireid ei antud, teatasid Ukraina väed ligi 3000 relvarahu rikkumisest Vene vägede poolt.

Venemaa kaitseministeerium teatas pühapäeval, et Ukraina väed tulistasid Venemaa positsioone 444 korda ja teatas, et on loendanud enam kui 900 Ukraina droonirünnakut, lisades, et tsiviilelanikkonna seas on hukkunuid ja vigastatuid.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeva varahommikul, et tema vägedele on antud käsk jätkata Vene armee tegevusele vastamist. "Ukraina tegevuse olemus jääb sümmeetriliseks: relvarahule vastatakse relvarahuga ja Venemaa löögid saavad vastuse meie omade näol. Teod räägivad alati rohkem kui sõnad," kirjutas ta sotsiaalvõrgustikus X.

Ida-Ukrainas anti esmaspäeval juba mõni minut pärast südaööd õhuhäire, samuti oli lühem õhuhäire ka Kiievis ja riigi keskpiirkonnas. Löökidest Ukraina pealinnale teateid ei ole, kuid Mõkolaivi sadamalinna juhid ütlesid, et seda tabasid Venemaa raketid. Kahjudest kohe teateid ei olnud.

Ka Ukrainaga piirnev Venemaa Voroneži piirkond oli öösel kaks tundi õhurünnaku all ning Kurski ja Belgorodi piiripiirkonnad olid samuti lühiajaliselt raketiohus, teatasid piirkondlikud ametnikud.

WSJ: Trumpi rahuettepanekud panevad Ukraina surve alla

USA presidendi Donald Trumpi esitatud ettepanekud Ukrainale rahu saavutamiseks Venemaaga näevad ette Krimmi tunnustamist Venemaa osana ja Ukraina NATO-sse võtmise välistamist, teatas väljaanne The Wall Street Journal (WSJ) pühapäeva õhtul, märkides, et nendele oodatakse vastust selle nädala lõpus.

"Ukraina on pandud surve alla anda sel nädalal vastus Trumpi administratsiooni mitmele kaugeleulatuvale ideele, kuidas lõpetada sõda Ukrainas, tehes Venemaale järeleandmisi. Sealhulgas on USA võimalik tunnustus Venemaa poolt 2014. aastal okupeeritud Krimmile ja Kiievi NATO-liikmesuse välistamine," kirjutas WSJ.

Väljaanne märkis, et lääne ametnike sõnul kirjeldati neid ideid konfidentsiaalses dokumendis, mille USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni kõrged ametnikud esitasid neljapäeval oma Ukraina kolleegidele Pariisis peetud kohtumise käigus. Neid tutvustati ka Euroopa liidritele.

Vastust ettepanekutele oodatakse alanud nädala lõpus toimuva uue kohtumise ajaks, kirjutas leht.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 670 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 941 770 (võrdlus eelmise päevaga +670);

- tankid 10 677 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 22 273 (+2);

- suurtükisüsteemid 26 659 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1368 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1139 (+0);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 335 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 33 270 (+30);

- tiibraketid 3148 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 45 324 (+50);

- eritehnika 3859 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.