Paljud avalikud käimlad Tallinnas pole turismihooaja alates veel töökorras

Hiinlanna Tina, kelle kaaslased Toompeal riigikogu ees Nevski katedraali kaadrisse püüavad, olid tulnud laevaga Helsingist. Neil oli pool päeva aega, et saada ülevaade Tallinna vanalinnast. Neile kõik väga meeldis, eriti puhas üldmulje ja sõbralikud inimesed.

Tina ostis poest merevaiku, sest see on Hiinas väga populaarne. Toompea suveniiripoed on kurguni merevaiku täis. Ja matrjoškasid. Eks turistid ostavad seda, mida neile pakutakse. Ükski poemüüjatest ei tahtnud kaamera ette tulla, ent nad loetlesid, et hästi ostetakse nii külmkapimagneteid kui ka kohalikku käsitööd. Seda siiski paljud poed ei pakugi.

"Päris seda öelda ettevõtjale, et mida ta tohib siin müüa, mida ta ei tohi siin müüa – see jääb natuke linna stegutsemisulatusest välja," ütles Kesklinna linnaosavanem Sander Andla.

Ent kohv ja suveniirid pole kõik, mida turistid pikal vanalinnatiirul vajavad. Toompealt leidsime kaks tasulist tualetti, neist üks kohe Nevski katedraali kõrval, endise miljonipeldiku asemel. Sisse pääses ainult müntidega. Ka Piiskopi aia avalik käimla jättis meid kaardimaksega jänni. Alles viipemakse viib meid lõpuks sihile. All-linnas on lugu veelgi täbaram.

Andla lubaduse järgi peaks nii tualetimajandus kui ka avalikud joogiveekraanid olema 1. maiks korda tehtud. Suvehooajaks peaks vanalinna tekkima kaheksa käimlat ja viis veekraani. Samuti tehakse korda viidamajandus, mis sadamast vanalinna juhatab.

"See kõik koostöös keskkonna- ja kommunaalametiga ongi töös ja et, nagu iga aasta, parkides oleks ikkagi avalikud käimlad olemas," lausus Andla.