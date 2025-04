Keskkonnainspektorid saavad õiguse rikkujaid korrale kutsuda erivahenditega

Kliimaministeerium saatis keskkonnajärelevalve seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu kooskõlastusringile. Riigikogusse võib see jõuda veel enne suvepuhkust.

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Olav Avarsalu ütleb, et enamus vahejuhtumeid, mille lahendamiseks oleks keskkonnainspektoritel vaja kasutada erivahendeid, on seotud looduses viibivate liigselt napsitanud inimestega, aga näiteks ka agressiivseks muutunud kodulooma omanikega.

"Kõik need erivahendid on ennekõike ettenähtud ikkagi ametniku enda enesekaitseks. Kui see situatsioon läheb kontrolli alt mingil põhjusel ära, siis on võimalik seda olukorda nii lahendada, et inspektor ise selle käigus ei saaks viga ega kannatada. Selleks toimub neil põhjalik väljaõppeprogramm, õpivad kõiki neid erivahendeid mõistlikult kasutama. Meie eesmärk on see asi lahendada võimalikult väikeste kahjudega, nii kontrollitava jaoks kui ka siis inspektori enda jaoks," sõnas Avarsalu.

Peadirektori asetäitja sõnul oleks kõige tõhusam gaasipihusti kasutamine.

"Eraisikutel on selle kasutamine suhteliselt vaba, aga ametiisik, et seda teenistuskohustuste täitmisel kasutada, vajab selleks seaduse voli," lausus Avarsalu.