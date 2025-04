Trumpi tollipoliitika raputab Põhja-Dakota naftasektorit

Donald Trumpi tollipoliitika tõttu langeb maailmaturul nafta hind ning Põhja-Dakota osariigis tegutsevate kildanafta tootjate rahavoog väheneb. Põhja-Dakota on punane osariik, seda juhivad vabariiklased ning Trump sai seal viimastel valimistel suure võidu.

Kildanafta tootmine on keeruline ning niiöelda tavalise nafta tootmisest kallim. Hindade langusest saab seetõttu esimesena ja kõige valusamini pihta kildanafta tootmine.

Trumpi tollid mõjuvad naftahindadele rängalt ning hinnalangus põhjustab nüüd Põhja-Dakota tootjatele üha suuremat peavalu, vahendas Financial Times.

"See on lihtsalt hirmutav," ütles Põhja-Dakotas asuva Dunni maakonna volinik Tracey Dolezal. Dunn on oluline naftatootmise piirkond ning musta kulla müük tõi eelmisel aastal maakonna rahakotti ligi 40 miljonit dollarit.

"Mõned töökohad kaovad. Mõned ettevõtted tunnevad tõesti selle mõju, kui hinnad langevad," ütles Dolezal. Ta lisas, et maakond hääletas viimastel valimistel ülekaalukalt Trumpi poolt.

"Kui tootmine langeb ja hind langeb, muudab see asja keerulisemaks," ütles McKenzie maakonna majandusarengu juht Daniel Stenberg. Ka McKenzie on tähtis naftapiirkond, Trump sai seal viimastel valimistel 85 protsenti häältest.

Trump ise lubas valimiskampaania ajal, et langetab riigis autokütuse hinda. Seetõttu lubas ta, et suurendab riigis naftatootmist veelgi. Kaubandussõja oht võib aga tõmmata sellele plaanile pidurit.

Uuringufirma Rystad Energy tippjuht Matthew Bernstein ütles, et Trumpi tollipoliitika tõttu liigub kildanafta sektor vastutuult. See võib omakorda pärssida USA naftatootmist.

Igasugune nafta hinna langus mõjutab ka Põhja-Dakota tulusid, osariigi eelarve sõltub oluliselt naftatuludest. Ka Põhja-Dakota naftanõukogu president Ron Ness hoiatas raskete aegade eest.

Valge Maja kutsus aga eelmisel kuul langetama veelgi naftahindasid. Trumpi nõunik Peter Navarro rääkis, et 50 dollari juures olev hind aitaks taltsutada inflatsiooni.

USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on praegu umbes 64 dollarit barreli kohta. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind on umbes 67 dollarit barreli kohta.