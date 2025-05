Nafta hind langes OPEC-i toodangu suurendamise otsuse ootuses

Brenti toornafta tulevikutehingute hind langes teisipäeva hommikul 24 senti ehk 0,4 protsenti 64,50 dollarini barreli kohta. Ameerika naftahinna indeks WTI langes 29 senti (0,5 protsenti), jõudes 61,24 dollarini barreli kohta.

"Toornafta hind langes veidi, kuna turg kaalub OPEC-i pakkumise kasvu väljavaateid," ütles ANZ-i vanemstrateeg Daniel Hynes oma kommentaaris.

OPEC+ kinnitab oma lähiaja kohtumisel tõenäoliselt juulikuu toodangu, mille kohta allikad on Reutersile varem öelnud, et see toob kaasa päevase tootmise kasvu 411 000 barreli ulatuses.

OPEC+ liikmed olid juba varem kokku leppinud naftatoodangu suurendamise kiirendamiseks juunis, samuti 411 000 barreli võrra päevas.

OPEC+ riigid on otsustanud hakata oma naftatoodangut suurendama pärast 2022. aastal tehtud kokkulepet kärpida toodangut 2,2 miljoni barreli võrra päevas.

Venemaa asepeaminister Aleksandr Novak ütles esmaspäeval, et OPEC+ pole veel toodangu suurendamist arutanud. Grupp kinnitab tootmiskvootide osas tõenäoliselt 28. mail toimuval ministrite veebikohtumisel.

Kaheksa OPEC+ liiget, kes olid lubanud täiendavaid vabatahtlikke kärpeid, peaksid kohtuma 31. mail, päev varem kui varem plaanitud, ütlesid aga kolm grupi sisest allikat esmaspäeval Reutersile.

USA presidendi Donald Trumpi otsus pikendada kaubandusläbirääkimisi Euroopa Liiduga 9. juulini leevendas otseseid hirme tollide kehtestamise ees, mis võinuks kütusenõudlust vähendada ja piirasid seega naftatootjate kahjusid.

Iraan kehtestas oma kerge toornafta ametlikuks müügihinnaks Aasia ostjatele juuniks 1,80 dollarit barreli kohta kõrgema hinna, kui on Omaani/Dubai keskmine hind, teatas Iraani riiklik naftaettevõte (NIOC). Maiks seatud hind oli 1,65 dollarit Omaani/Dubai keskmisest kõrgem.

Iraani president Masoud Pezeshkian ütles esmaspäeval, et Iraan suudab ellu jääda, kui läbirääkimised USA-ga Teherani tuumaprogrammi üle ebaõnnestuvad. Kui USA ja Iraani tuumaläbirääkimistel kokkulepet ei saavutata, võib see tähendada Iraani suhtes jätkuvaid sanktsioone, mis piiraksid Iraani nafta pakkumist ja tõstaksid sellega nafta hinda.

Nafta maailmaturu hinna langus peaks mõjuma negatiivselt Venemaa suutlikkusele sõjapidamiseks ressursse koguda.