LHV Group teenis mullusega võrreldes 28 protsenti vähem puhaskasumit

LHV Group teenis esimeses kvartalis 29,2 miljonit eurot puhaskasumit, mida on aastases võrdluses 28 protsenti vähem.

Laenude allahindlus kasvas esimeses kvartalis aastaga üle kahe korra, kuna kahe kliendi mittetöötavaks defineerimine tõi kaasa oluliselt suuremad laenude allahindlused.

LHV Grupi juhi Madis Toomsalu sõnul on kasumilanguse taga eelkõige kolm tegurit.

"Intressimäärad ise langevad, räägime keskpanga poolt efektiivselt juhitud euriborist sisuliselt," ütles Toomsalu. "Teiseks, pangad maksavad sellest aastast oluliselt rohkem avansilist tulumaksu – 18 protsenti kasumist läheb maksude peale. Kolmandaks, me oleme teinud oluliselt rohkem laenude allahindlusi, aga eesmärk on need allahindlused järgmiste kvartalite jooksul osaliselt tagasi pöörata ehk tegu ei ole lõpliku krediidikahjuga."