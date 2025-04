Vance kordas ähvardust lõpetada Ukraina ja Vene rahukõneluste vahendamine

"Me oleme esitanud nii venelastele kui ukrainlastele väga selged ettepanekud ja neil on aeg öelda jah või USA lahkub sellest protsessist," ütles Vance

Vance rõhutas, et igasuguse rahulepingu sõlmimiseks peavad nii Venemaa kui Ukraina tegema territoriaalseid järeleandmisi.

"Ma arvan, et nüüd on aeg astuda kui mitte viimane, siis üks viimaseid samme, milleks on suures pildis see, et osapooled ütlevad: me lõpetame tapmise ja me külmutame territoriaaljooned umbes sellisel kujul, nagu need praegu on," ütles Vance.

"Loomulikult tähendab see, et ukrainlased ja venelased peavad mõlemad loovutama alasid, mida nad praegu omavad," lisas Vance.

USA president Donald Trump ütles varem aprillis Ukraina kokkuleppest rääkides, et kui üks osapooltest mingil põhjusel protsessi ülimalt keeruliseks teeb, loobub USA sellest ülesandest.

Ka USA välisminister Marco Rubio ütles hiljuti, et Trump loobub peagi Ukraina ja Venemaa rahulepingu vahendamise katsetest, kui ei ilmne edumärke.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nõudis kolmapäeva lõunal kohese, täieliku ja tingimusteta relvarahu kehtestamist.

"Me Ukrainas nõuame kohest, täielikku ja tingimusteta relvarahu. Tapmiste peatamine on esmane ülesanne," ütles Zelenski.

London: Ukraina otsustab ise oma tuleviku üle

Ukraina otsustab oma tuleviku üle ise, ütles Suurbritannia kolmapäeval vastuseks JD Vance'i ähvardusele, et Ühendriigid lahkuvad kõnelustelt, kui rahuleppes Venemaaga kokkuleppele ei jõuta.

"Lõppkokkuvõttes peab olema Ukraina asi oma tuleviku üle otsustada. Meie Ukraina juurest minema ei kõnni," ütles Briti peaministri Keir Starmeri pressiesindaja.

Pariis: Euroopa nõuab rahuleppes Ukraina territoriaalset terviklikkust

Euroopa riigid on seisukohal, et rahulepe, mis lõpetab Ukraina sõja Venemaaga, peab sisaldama Ukraina territoriaalset terviklikkust, ütles Prantsuse presidendi kantselei kolmapäeval.