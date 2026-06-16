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Šveits: USA-Iraani lepe allkirjastatakse reedel Bürgenstockis

Välismaa
Vaatepunkt Bürgenstocki platool
Vaatepunkt Bürgenstocki platool Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Arnd Wiegmann
Välismaa

USA-Iraani lepe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks allkirjastatakse reedel Bürgenstocki mägikuurordis, teatas Šveitsi välisministeerium.

Teheran ja Washington teatasid pühapäeval, et jõudsid kokkuleppeni vastastikuse mõistmise memorandumis Lähis-Ida sõja lõpetamiseks.

"Praeguses etapis on allkirjastamine kavas reedel, 19. juunil, Bürgenstockis," teatas Šveitsi välisministeerium teisipäeval avalduses.

Šveitsi keskosas Vierwaldstättersee järve kohal kõrguv kuurort on raskesti ligipääsetav ja veega kolmelt küljelt ümbritsetud, tehes selle turvamise lihtsaks.

Asukoha pakkusid välja vahendajariigid Pakistan ja Katar, aga ka USA ja Iraan.

"Šveits on selles protsessis võimaldaja, kes loob praktilised ja diplomaatilised tingimused, mis on vajalikud selle kohtumise toimumiseks Šveitsi territooriumil," lisas ministeerium.

USA kõrge ametniku sõnul andsid president Donald Trump, asepresident JD Vance ja Iraani pealäbirääkija Mohammad Bagher Ghalibafi leppe raamistikule juba digiallkirja.

Leppe teksti pole avalikustatud, kuid Vance ütles CNN-ile, et see on umbes poolteist lehekülge pikk ja väga üldine.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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