Michal: palgatõusu prioriteet peaks olema haridus, kultuur ja sisejulgeolek

"Seda, et erinevates valdkondades palgatõusu on vaja, ilmselt ei üllata nüüd küll kedagi. Sest haridusvaldkonnast, sisejulgeoleku valdkonnast, kultuurivaldkonnast palgatõusude soovist on räägitud ju pikalt. Eelmisel aastal seesama debatt oli ka avalikkuse ees, ilmselt on seegi aasta. Kõik sõltub ju eeskätt riigi rahalistest võimalustest," kommenteeris Michal ERR-ile.

"Praegu tuli kevadprognoos, eelarvet hakkame me tegema suvise või sügisese prognoosi järgi augustis-septembris. Ja siis sõltub, mis on riigi rahalised võimalused. Kui on võimalusi, siis loomulikult püüame tulla vastu sellele," lisas ta.

"Jürgen Ligi puhul on selge, et tegemist ei ole Eesti kõige lahkema rahandusministriga, vastupidi, ta hoiab rahaasju väga joone peal. Nii et kui ta ütleb, et ta selleks võimalusi otsib, siis küllap ta seda teeb," märkis Michal.

Rahandusminister Jürgen Ligi ütles kolmapäeval ETV saates "Esimene stuudio", et riigiaparaat, kus töötab kokku erinevates asutustes umbes 3000 inimest, vajaks lähiaastatel palgatõusu. "See ei ole jätkusuutlik, kui me ütleme, et neli aastat ei kasva riigipalgalistel palk. Ja asi ei ole ainult õpetajates, keda ma kindlasti esimesena nimetaks või arstides, kes saavad muudel alustel oma palgatõusu, või politseinikes, vaid ikkagi ka riigiaparaadis," ütles Ligi.

"Jah, no see on väga väike osa avalikust sektorist. Ma arvan, et prioriteet on eeskätt ikkagi need valdkonnad, mida ma mainisin – haridus, kultuur, sisejulgeolek jne. Seejärel vaatame, mis on meie võimalused," kommenteeris Michal.

Michal rõhutas, et riigi kõige suuremad ja raskemad kulutused lähiaastatel on eeskätt seotud kaitsevaldkonnaga.

"Nii et sinna see nii-öelda meie põhiraha läheb. Ja pole ju saladus, et eelarve on miinuses, me kulutame praegu rohkem, kui meil on, ja lähiaastatel samamoodi. Ilmselt võtame laenugi veel nende kaitsekulutuste tegemiseks, nii et sellest kõigest sõltub, mida me suudame palkadega teha. Aga kui rahandusminister ütleb, et ta otsib selleks võimalusi, siis minu meelest tasub seda ka sellisena võtta, et me kindlasti pingutame selle nimel, et oleks võimalus ka

avalikus sektoris ja eeskätt prioriteetvaldkondades palgatõusust rääkida," rääkis Michal.